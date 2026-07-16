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В МИД РФ назвали ответственных за теракты по территории России

Захарова: теракты на территории РФ стали совместным преступлением Киева и Запада.

Источник: Комсомольская правда

Террористические атаки на территорию РФ представляют собой совместное преступление Киева и западных стран. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

17 июня члены Совбеза ООН обсудят преступления киевского режима, заседание пройдет по по инициативе РФ.

Как ранее подчеркивала дипломат, решение Евросоюза открыть для Украины второй из шести переговорных кластеров фактически означает одобрение Брюсселем террористических атак киевского режима против мирного населения. Накануне ФСБ сообщила, что украинские разведструктуры при содействии западных кураторов планировали провести на территории РФ серию крупных терактов. Однако в числе причастных оказались не только очевидные исполнители, но и неожиданные лица — например, известный в прошлом рэпер «Киевстонер». ФСБ назвала его одним из участников подготовки теракта.

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