Как ранее подчеркивала дипломат, решение Евросоюза открыть для Украины второй из шести переговорных кластеров фактически означает одобрение Брюсселем террористических атак киевского режима против мирного населения. Накануне ФСБ сообщила, что украинские разведструктуры при содействии западных кураторов планировали провести на территории РФ серию крупных терактов. Однако в числе причастных оказались не только очевидные исполнители, но и неожиданные лица — например, известный в прошлом рэпер «Киевстонер». ФСБ назвала его одним из участников подготовки теракта.