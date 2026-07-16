Кабмин поставил цель по переходу госслужащих на «Макс» к 2030 году

Распоряжение российского правительства предусматривает, что к 2030 году все госслужащие должны полностью перейти на использование национальной платформы «Макс» в своей профессиональной деятельности.
Согласно документу, к указанному сроку 100% рабочих коммуникаций государственных и муниципальных служащих должны осуществляться исключительно посредством данного сервиса.
Кроме того, до 2030 года планируется полный переход сотрудников органов государственной власти на отечественные коммуникационные решения.
Ранее также сообщалось, что санкции ЕС не сказываются на функционировании компании и сервиса «Макс», все продукты остаются доступными для пользователей в стандартном режиме.