Кардиолог заявил о связи тахикардии и гормональных нарушений

Учащенное сердцебиение в покое — важный сигнал проблем со здоровьем. Об этом «Ленте.ру» заявил кардиолог Сергей Вечтомов.
«В первую очередь учащенное сердцебиение в состоянии покоя может быть признаком гипертонии, сердечной недостаточности и различных нарушений ритма», — отметил он.
По его словам, к ним относятся наджелудочковая тахикардия, фибрилляция предсердий, фибрилляция желудочков и другие состояния.
Специалист подчеркнул, что учащенное сердцебиение может быть связано и с гормональными нарушениями, например, с заболеваниями щитовидной железы или надпочечников.
RT сообщил, что после 40 лет ежегодную проверку здоровья нужно дополнить посещением офтальмолога и скринингом остеопороза. При этом основной контроль включает измерение давления, определение холестерина и глюкозы, клинический анализ крови, рентгенографию органов грудной клетки, ЭКГ и визит к стоматологу.