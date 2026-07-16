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Кардиолог заявил о связи тахикардии и гормональных нарушений

Кардиолог Вечтомов: тахикардия может указывать на эндокринные нарушения.

Источник: Комсомольская правда

Учащенное сердцебиение в покое — важный сигнал проблем со здоровьем. Об этом «Ленте.ру» заявил кардиолог Сергей Вечтомов.

«В первую очередь учащенное сердцебиение в состоянии покоя может быть признаком гипертонии, сердечной недостаточности и различных нарушений ритма», — отметил он.

По его словам, к ним относятся наджелудочковая тахикардия, фибрилляция предсердий, фибрилляция желудочков и другие состояния.

Специалист подчеркнул, что учащенное сердцебиение может быть связано и с гормональными нарушениями, например, с заболеваниями щитовидной железы или надпочечников.

RT сообщил, что после 40 лет ежегодную проверку здоровья нужно дополнить посещением офтальмолога и скринингом остеопороза. При этом основной контроль включает измерение давления, определение холестерина и глюкозы, клинический анализ крови, рентгенографию органов грудной клетки, ЭКГ и визит к стоматологу.