Кардиолог заявил о связи тахикардии и гормональных нарушений

RT сообщил, что после 40 лет ежегодную проверку здоровья нужно дополнить посещением офтальмолога и скринингом остеопороза. При этом основной контроль включает измерение давления, определение холестерина и глюкозы, клинический анализ крови, рентгенографию органов грудной клетки, ЭКГ и визит к стоматологу.