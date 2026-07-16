Туриста из России задержали в Армении из-за разыскиваемого Интерполом тезки-хакера

Туриста из России Александра Ермакова задержали в Ереване, спутав с хакером, которого разыскивает Интерпол. По данным СМИ, у мужчин нет практически ничего общего — задержанный не связан с IT и не знает английского. С хакером его объединяют только имя и фамилия, однако отчества у них разные. Несмотря на это, армянские правоохранители отправили туриста в изолятор. В МИД РФ уже пообещали помочь Ермакову.