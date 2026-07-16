В МИД прокомментировали потенциальные контакты США и РФ по Украине

При этом президент России Владимир Путин отмечал, что в ходе встречи с Дональдом Трампом в Анкоридже никаких документов подписано не было. По его словам, «дух Анкориджа» так и не был закреплен на бумаге в виде официальных соглашений. В свою очередь ВС РФ продолжают наносить ответные удары по объектам ВСУ в Киеве.