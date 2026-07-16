В МИД прокомментировали потенциальные контакты США и РФ по Украине

Россия не будет игнорировать реальные предложения США по Украине, если они действительно будут представлены. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире программы «Большая игра».
«Цели определены, задачи поставлены. Если будут реальные предложения, от них никогда никто у нас не отказывается. А так помним и знаем, что сказал президент [РФ Владимир Путин]: “Работайте, братья”», — сказала она.
Как ранее сообщила Захарова, за теракты на территории РФ ответственны Киев и западные страны.
При этом президент России Владимир Путин отмечал, что в ходе встречи с Дональдом Трампом в Анкоридже никаких документов подписано не было. По его словам, «дух Анкориджа» так и не был закреплен на бумаге в виде официальных соглашений. В свою очередь ВС РФ продолжают наносить ответные удары по объектам ВСУ в Киеве.