Россиян предупредили о последствиях полного отказа от жиров

При здоровом питании нельзя исключать жиры из рациона. Об этом NEWS.ru сообщила нутрициолог Ирина Селиванова.
Специалист указала, что эти вещества необходимы организму для поддержания иммунитета и усвоения витаминов.
«Многие до сих пор панически боятся сливочного масла, яичных желтков, авокадо и сала, считая их главными виновниками лишнего веса и проблем с сердцем», — сказала она.
По ее словам, организм буквально построен из жиров. Они нужны для правильной работы иммунитета, синтеза гормонов, усвоения витаминов и здоровья мозга. Однако нужны качественные источники: жирная дикая рыба, оливковое масло, орехи, семена и авокадо, добавила эксперт.
KP.RU рассказал, что жиры являются самыми энергоемкими органическими соединениями, они не менее важные для нормального функционирования организма, чем белки и углеводы. Жиры необходимы, и исключать их из пищи нельзя даже в случае похудения с помощью диеты.