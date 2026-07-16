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Россиян предупредили о последствиях полного отказа от жиров

Нутрициолог Селиванова призвала не отказываться от употребления жиров.

Источник: Комсомольская правда

При здоровом питании нельзя исключать жиры из рациона. Об этом NEWS.ru сообщила нутрициолог Ирина Селиванова.

Специалист указала, что эти вещества необходимы организму для поддержания иммунитета и усвоения витаминов.

«Многие до сих пор панически боятся сливочного масла, яичных желтков, авокадо и сала, считая их главными виновниками лишнего веса и проблем с сердцем», — сказала она.

По ее словам, организм буквально построен из жиров. Они нужны для правильной работы иммунитета, синтеза гормонов, усвоения витаминов и здоровья мозга. Однако нужны качественные источники: жирная дикая рыба, оливковое масло, орехи, семена и авокадо, добавила эксперт.

KP.RU рассказал, что жиры являются самыми энергоемкими органическими соединениями, они не менее важные для нормального функционирования организма, чем белки и углеводы. Жиры необходимы, и исключать их из пищи нельзя даже в случае похудения с помощью диеты.