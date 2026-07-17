США атаковали мост в Бендер-Хомейни и аэропорт в Ираншахре

Иран заявил о американских авиаударах по городу Бендер-Хомейни. Как уточняет Fars, поврежден мост, связывающий Бендер-Аббас и Ларс.
Как уточняется, дорожные службы организовывают альтернативный маршрут в объезд поврежденного участка.
По данным иранского агентства Tasnim, США ракетами ударили по аэропорту города Ираншахр с применением истребителей. Местные жители в прилегающем районе слышали три взрыва. Сведения о возможных жертвах и разрушениях на данный момент не поступали.
До этого Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) объявило о начале нового этапа ударов по иранской территории. В свою очередь, агентство Mehr сообщало о взрывах, прогремевших в районе Бендер-Аббаса и неподалеку от острова Кешм.
Как сообщал The Economist, президент США Дональд Трамп буквально зашел в тупик: у него нет действенных инструментов для урегулирования конфликта с Ираном.