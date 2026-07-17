Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США атаковали мост в Бендер-Хомейни и аэропорт в Ираншахре

Из-за авиаударов США поврежден мост, связывающий Бендер-Аббас и Ларс.

Источник: Комсомольская правда

Иран заявил о американских авиаударах по городу Бендер-Хомейни. Как уточняет Fars, поврежден мост, связывающий Бендер-Аббас и Ларс.

Как уточняется, дорожные службы организовывают альтернативный маршрут в объезд поврежденного участка.

По данным иранского агентства Tasnim, США ракетами ударили по аэропорту города Ираншахр с применением истребителей. Местные жители в прилегающем районе слышали три взрыва. Сведения о возможных жертвах и разрушениях на данный момент не поступали.

До этого Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) объявило о начале нового этапа ударов по иранской территории. В свою очередь, агентство Mehr сообщало о взрывах, прогремевших в районе Бендер-Аббаса и неподалеку от острова Кешм.

Как сообщал The Economist, президент США Дональд Трамп буквально зашел в тупик: у него нет действенных инструментов для урегулирования конфликта с Ираном.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше