Что можно и нельзя делать в день трех Андреев 17 июля на Наливов день

Православная церковь 17 июля вспоминает сразу трех святых Андреев. В народе принято отмечать день трех Андреев. Но существует еще одно название — Наливов день. С указанной даты наливались овсяные колосья.
Что нельзя делать 17 июля.
Запрещено как брать, так и давать взаймы. Подобное может грозить финансовыми трудностями. Не следует покупать новую одежды и обувь. Под запретом ссоры с родными и близкими. А еще в названный день не начинали новых дел.
Что можно делать 17 июля.
По традиции, в указанный день варили овсяную кашу, которой кормили лошадей. Предки верили, что животные станут более выносливыми. Девушки, которые мечтали поскорее выйти замуж, обязательно варили и пили овсяный кисель.
Согласно приметам, желтые листья на деревьях указывают на раннюю осень. В том случае, если 17 июля облачно, то погода окажется теплой.
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