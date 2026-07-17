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Что можно и нельзя делать в день трех Андреев 17 июля на Наливов день

Собрали приметы и запреты на 17 июля, когда отмечают Наливов день.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 17 июля вспоминает сразу трех святых Андреев. В народе принято отмечать день трех Андреев. Но существует еще одно название — Наливов день. С указанной даты наливались овсяные колосья.

Что нельзя делать 17 июля.

Запрещено как брать, так и давать взаймы. Подобное может грозить финансовыми трудностями. Не следует покупать новую одежды и обувь. Под запретом ссоры с родными и близкими. А еще в названный день не начинали новых дел.

Что можно делать 17 июля.

По традиции, в указанный день варили овсяную кашу, которой кормили лошадей. Предки верили, что животные станут более выносливыми. Девушки, которые мечтали поскорее выйти замуж, обязательно варили и пили овсяный кисель.

Согласно приметам, желтые листья на деревьях указывают на раннюю осень. В том случае, если 17 июля облачно, то погода окажется теплой.

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