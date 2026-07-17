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Какой знак зодиака самый обидчивый

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Источник: Московский комсомолец

Одни люди отходят от ссоры через пять минут, другие годами хранят «банк обид» и ждут удобного момента для ответа. Астропсихология помогает понять природу человеческих эмоций и выстроить здоровые границы.

Мы составили объективный рейтинг обидчивости знаков зодиака. Список начинается с самых уязвимых, мстительных и памятливых натур, а заканчивается самыми отходчивыми и жизнерадостными. Сохраняйте статью, чтобы знать, как правильно мириться с близкими.

Содержание:

САМЫЕ ОБИДЧИВЫЕ ЗНАКИ ЗОДИАКАКакой знак зодиака самый мстительный? Кто из знаков зодиака долго не прощает? Какие знаки зодиака прощают всё? ПРОЧИТАЙТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО.

САМЫЕ ОБИДЧИВЫЕ ЗНАКИ ЗОДИАКА.

(лидер по обидчивости находится в самом конце списка).

12-е место. Стрелец (Самый отходчивый и жизнерадостный).

Индекс обидчивости: 0/10 (Наименее обидчивый знак) На что обижаются: На потерю свободы и попытку привязать их к тяжелому быту. Как долго помнят: Стрельцу просто некогда обижаться. У них впереди покорение мира, новые хобби и путешествия. Они оптимисты по натуре и не видят смысла копить негатив. Как помириться: Не душите их. Дайте пространство. Если вы были неправы, признайте это прямо и предложите вместе куда-нибудь рвануть. Как извиниться перед девушкой: обязательные лайфхаки для парней.

11. Овен (Вспыльчивый, но отходчивый).

Индекс обидчивости: 0.5/10На что обижаются: На попытки их ограничить, контролировать или указать на их ошибки в лоб. Как долго помнят: До следующего взрыва. Овен вспыхивает как спичка, кричит, хлопает дверьми, но через час уже забывает, из-за чего был сыр-бор. Он не держит зла. Как помириться: Дайте им выпустить пар. Не давите на жалость. Скажите: «Ты был прав, давай сделаем по-твоему», и конфликт исчерпан. Что можно и нельзя делать в ретроградный Меркурий 2026.

10. Водолей (Свободный и отстраненный).

Индекс обидчивости: 1/10На что обижаются: На узость мышления, фанатизм и попытки лезть в их внутренний мир. Как долго помнят: Водолеи живут в своей вселенной. Мелкие бытовые обиды и драмы до них просто не долетают. Они смотрят на ссоры свысока. Как помириться: Не давите на эмоции. Обсудите ситуацию на интеллектуальном уровне. Водолей уважает тех, кто мыслит нестандартно и не душнит. Почему Водолей — воздушный знак, а не водный.

9. Близнецы (Легкие и переменчивые).

Индекс обидчивости: 2/10На что обижаются: На скуку, рутину и попытки загнать их в жесткие рамки. Как долго помнят: Минуту. Близнецы легко переключают внимание. Обиду они часто маскируют сарказмом или тут же забывают, переключившись на новую тему. Как помириться: Предложите новую идею, позовите на спонтанную прогулку. Переведите конфликт в шутку или интеллектуальную игру. Как понять, на что обиделась девушка.

8. Козерог (Прагматичный и строгий).

Индекс обидчивости: 3/10На что обижаются: На неэффективность, срыв сроков, инфантильность и неуважение к их времени. Как долго помнят: Козерог воспринимает обиду как «убыток». Если вы тратите его ресурсы впустую, он просто блокирует вас из своей жизни. Как помириться: Быть конструктивным. Извинитесь и сразу предложите решение проблемы. Козерог уважает тех, кто умеет отвечать за свои слова. Какой знак зодиака самый везучий.

7. Рыбы (Ранимые, но отходчивые).

Индекс обидчивости: 4/10На что обижаются: На жестокость, черствость, разрушение их иллюзий и грубый тон. Как долго помнят: Рыбы впитывают негатив как губка и могут уйти в болезнь или апатию. Но они не мстительны. Их обида быстро сменяется жалостью к обидчику или побегом в мир фантазий. Как помириться: Говорите мягко, избегайте резких движений. Рыб нужно «выхаживать» вниманием, лаской и любовью. Какой знак зодиака самый ленивый.

6. Весы (Дипломатичные, но справедливые).

Индекс обидчивости: 5/10На что обижаются: На несправедливость, хамство, грубость и нарушение личных границ. Как долго помнят: Весы ненавидят конфликты, поэтому часто глотают обиду. Но она копится. Однажды они просто тихо уйдут, не сказав ни слова. Как помириться: Выяснить отношения экологично. Спросите: «Что я могу сделать, чтобы восстановить баланс?». Весы ценят вежливость и дипломатию. Какие знаки зодиака самые богатые.

5. Лев (Гордый и эгоцентричный).

Индекс обидчивости: 6/10На что обижаются: На публичную критику, игнор их заслуг, отсутствие восхищения. Как долго помнят: Пока их эго не будет восстановлено. Лев может устроить демонстративный игнор, чтобы вы почувствовали вину и начали его умолять. Как помириться: Признайте их правоту, желательно при свидетелях. Похвалите. Лев простит вас, если вы подчеркнете его величие и значимость. Порочная астрология: какие знаки зодиака изменяют без угрызений совести, а какие — с расчетом.

4. Дева (Аналитическая и придирчивая).

Индекс обидчивости: 7/10На что обижаются: На некомпетентность, грязь, нарушение договоренностей и глупость. Как долго помнят: Дева не «дуется», она анализирует. Ее обида выглядит как ледяное молчание и подробный, уничтожающий разбор ваших ошибок по пунктам. Как помириться: Уберите эмоции. Признайте ошибку логически, предложите план, как вы исправите ситуацию. Деву убеждают факты, а не слезы. Что такое ретроградный Меркурий и почему его все ругают.

3. Телец (Упрямый и молчаливый).

Индекс обидчивости: 8/10На что обижаются: На нарушение их комфорта, финансовые потери, давление и предательство доверия. Как долго помнят: Телец не устраивает сцен. Он делает холодные выводы. Если вы ударили по больному, он закроет дверь и заморозит отношения. Это те, кто долго не прощает, потому что не любит менять однажды принятое решение. Как помириться: Только делом. Пустые слова Телец считает манипуляцией. Подарок, реальная помощь или поступок работают лучше тысячи извинений. Как правильно извиниться перед котом.

2. Рак (Эмоциональный и памятливый).

Индекс обидчивости: 9/10На что обижаются: На грубость, невнимание, критику их семьи или личного пространства. Как долго помнят: Раки входят в знаки зодиака, которые помнят всё. Они могут процитировать ваше неудачное слово десятилетней давности в разгар сегодняшнего спора. При обиде прячутся в свой «панцирь» и замолкают. Как помириться: Проявить эмпатию. Обнять, проявить заботу, дать понять, что они в безопасности. Искренность и тепло растопят их лед. Как понять свое предназначение и найти любимое дело: пошаговое руководство от психолога, нумеролога и астролога.

1. Скорпион (Самый обидчивый и мстительный).

Индекс обидчивости: 10/10На что обижаются: На предательство, ложь, попытки манипулировать и удары в спину. Как долго помнят: Вечность. Скорпион считается самым мстительным знаком зодиака. Он не просто обижается, он сканирует ситуацию и фиксирует несправедливость. Как помириться: Если вы предали Скорпиона — никак. Он вычеркнет вас из жизни. Если это мелкая ссора, будьте предельно честны. Скорпион простит только искреннее раскаяние без оправданий. 7 фраз, которые убивают любовь: чего никогда не стоит говорить партнеру.

Какой знак зодиака самый мстительный?

Безусловный лидер — Скорпион. За ним следует Рак, который мстит не действиями, а холодным игнором и манипуляциями.

Кто из знаков зодиака долго не прощает?

Телец, Скорпион и Рак. Они обладают феноменальной памятью на негативные эмоции и детали ссор.

Какие знаки зодиака прощают всё?

Стрелец, Овен и Близнецы. Они быстро отходят, не зацикливаются на прошлом и легко идут на контакт.

ПРОЧИТАЙТЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО.

Прочитав этот рейтинг, вы можете с ним согласиться или нет. Но точно не надо расстраиваться, если ваш знак оказался в топах по обидчивости, так как из любого правила есть исключения.

Натальная карта человека не ограничивается одним лишь Солнцем в знаке зодиака. На характер и умение прощать сильно влияют:

Луна в натальной карте (отвечает за эмоции и подсознательные реакции).Асцендент Что такое Асцендент и как он влияет на вашу жизньВоспитание, жизненный опыт и осознанность.

Взрослый Скорпион вполне может быть самым великодушным человеком, а несдержанный Стрелец — годами дуться из-за мелочи. Поэтому всегда надо делать поправку на уникальность каждой личности.

Заблудились в звездах: почему ваш знак зодиака может быть другим.