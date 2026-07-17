Какой знак зодиака самый обидчивый

Индекс обидчивости: 0.5/10На что обижаются: На попытки их ограничить, контролировать или указать на их ошибки в лоб. Как долго помнят: До следующего взрыва. Овен вспыхивает как спичка, кричит, хлопает дверьми, но через час уже забывает, из-за чего был сыр-бор. Он не держит зла. Как помириться: Дайте им выпустить пар. Не давите на жалость. Скажите: «Ты был прав, давай сделаем по-твоему», и конфликт исчерпан. Что можно и нельзя делать в ретроградный Меркурий 2026.