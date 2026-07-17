Что можно и нельзя делать в День Андрея Наливы 17 июля 2026 года

Суетиться и торопиться. Утро этого дня не терпит спешки. Важные дела и крупные инициативы, начатые без спокойного расчета, обернутся ошибками и хлопотами. Отложите старт новых проектов на вторую половину дня или на завтра. Давать или брать деньги в долг. Любые финансовые операции с займами сегодня строго под запретом. Считается, что отданные в долг деньги уже не вернутся, а взятые в долг приведут к еще большим финансовым трудностям и испортят отношения с кредитором. Заключать торговые сделки. Покупки, особенно крупные и спонтанные (сделанные из прихоти), в этот день не принесут радости. Вещи могут быстро сломаться или потерять ценность, а утренние сделки сулят лишь убытки. Ссориться и ревновать. Грубые слова, сказанные в этот день, надолго «прилипают» к человеку. Ревность и конфликты с супругом или родными могут навсегда нарушить домашний мир. Старайтесь сохранять спокойствие и избегать острых тем. 7 фраз, которые убивают любовь: чего никогда не стоит говорить партнеруСтрого наказывать детей и оставлять их без присмотра. По народным верованиям, в этот день дети особенно уязвимы. Строгость может сделать их тревожными и замкнутыми, а оставшись одни, они могут стать пугливыми. 7 фраз, которые нельзя говорить ребенкуПриходить в гости с пустыми руками. Даже небольшой символический подарок (сладости, фрукты) обязателен. Проявить жадность 17 июля — к потере друзей и ухудшению здоровья. Вытираться, если попали под дождь. Если в этот день вас застал ливень, не стоит спешить вытираться полотенцем. В народе говорят, что дождь на Андрея Наливу смывает болезни, и если промокнуть его влагу, можно «натереть» хворь обратно.