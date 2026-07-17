Гороскоп для всех знаков зодиака на 17 июля 2026 года

В этот день Растущая Луна находится в огненном знаке Льва, заряжая нас оптимизмом, гордостью и желанием быть в центре внимания. Это время уверенных решений и ярких жестов. Однако ретроградный Меркурий вносит свои коррективы: он путает факты, заставляет забывать вещи и провоцирует конфликты на пустом месте. Главный девиз дня: «Играем ярко, но проверяем дважды».
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Астрологический прогноз на 17 июля 2026 годаКакая Луна сегодня: 17 июля 2026 года.
Астрологический прогноз на 17 июля 2026 года.
Овен (21 марта — 19 апреля).
Энергия Льва усиливает вашу природную харизму. Сегодня вы — король горы. Но ретроградный Меркурий может сделать вас излишне резкими в словах. День подходит для вдохновения, но не для бюрократии.
Чем стоит заняться: Организацией вечеринки, публичными выступлениями, свиданием в ресторане, покупкой имиджевых вещей (одежда, аксессуары).
Чем лучше не стоит: Подписывать бумаги, не читая мелкий шрифт; вступать в споры с начальством; начинать ремонт техники.
Финансовые сделки: 65% успеха (Средний риск. Крупные покупки удачны, если вы берете их для статуса, а не для перепродажи).Амурные похождения: 90% (Вы неотразимы. Флирт обещает перерасти в бурный роман).Карьерные свершения: 70% (Хорошо для презентаций, плохо для рутинных отчетов).Счастливый цвет: Золотой. Счастливое блюдо: Стейк с кровью. Когда финал ЧМ-2026 по футболу, кто вышел в финал ЧМ, когда и во сколько смотреть финал ЧМ.
Телец (20 апреля — 20 мая).
Растущая Луна во Льве пробуждает в вас тягу к прекрасному. Ваша практичность сегодня борется с желанием сорить деньгами. Ретроградный Меркурий касается вашей сферы путешествий и учебы.
Чем стоит заняться: Посещением музея или театра, украшением дома, приготовлением изысканного ужина, медитацией на природе.
Чем лучше не стоит: Брать незапланированные кредиты, отправлять важные письма без подтверждения получения, назначать собеседования.
Финансовые сделки: 45% успеха (Неблагоприятно для инвестиций. Лучше потратьте на удовольствия для тела).Амурные похождения: 80% (Романтика будет томной и чувственной, но избегайте ревности).Карьерные свершения: 55% (День больше про эстетику, чем про карьерный рост).Счастливый цвет: Терракотовый. Счастливое блюдо: Трюфельный ризотто. Какой знак зодиака самый везучий.
Близнецы (21 мая — 20 июня).
Ваш управитель Меркурий ретрограден, поэтому день обещает быть хаотичным. Луна во Льве заставляет вас хотеть говорить громко и много. Это отличный день для того, чтобы пересмотреть старые контакты.
Чем стоит заняться: Наводить порядок в социальных сетях, перезванивать старым друзьям, писать черновики (но не публиковать!), короткие прогулки.
Чем лучше не стоит: Покупать новый телефон или гаджеты, сплетничать, давать обещания, которые не сможете выполнить.
Финансовые сделки: 30% (Очень высокий риск ошибки в цифрах. Отложите до выхода Меркурия из ретрограда).Амурные похождения: 75% (Знакомство может начаться с курьеза, но это будет забавно).Карьерные свершения: 50% (Идеи есть, но их сложно донести до руководства).Счастливый цвет: Лимонный. Счастливое блюдо: Спринг-роллы. Почему мужчины переносят температуру хуже женщин: научное объяснение феномена.
Рак (21 июня — 22 июля).
Луна во Льве немного выбивает вас из привычной эмоциональной нормы, вы становитесь более экстравертным. Ретроградный Меркурий вскрывает старые семейные темы. День хорош для дома.
Чем стоит заняться: Расхламлением квартиры, выбрасыванием старых вещей, готовкой по семейному рецепту, просмотром старого кино.
Чем лучше не стоит: Начинать новые строительные проекты, ссориться с родителями, делать пластические операции.
Финансовые сделки: 60% (Хорошо для покупки недвижимости или земли, но только проверенной).Амурные похождения: 65% (Близость на эмоциональном уровне важнее физической).Карьерные свершения: 40% (Лучше оставаться в тени и наблюдать).Счастливый цвет: Серебристый. Счастливое блюдо: Сливочный суп-пюре. Какой знак зодиака самый ленивый.
Лев (23 июля — 22 августа).
Ваше время! Растущая Луна в вашем знаке удваивает вашу энергию. Вы чувствуете прилив сил. Но осторожно: ретроградный Меркурий делает вас очень упрямым и несговорчивым. Вы можете настоять на своем, даже если не правы.
Чем стоит заняться: Записью видео-блога, фотосессией, свиданием-сюрпризом, покупкой аксессуаров для хобби.
Чем лучше не стоит: Игнорировать чужое мнение, подписывать договоры в одностороннем порядке, брать на себя слишком много обязанностей.
Финансовые сделки: 85% (Удача на вашей стороне, но проверяйте отчеты самостоятельно).Амурные похождения: 100% (Вы звезда сегодня. Ваш магнетизм на пике).Карьерные свершения: 95% (Идеальный день для старта собственного маленького бизнес-проекта).Счастливый цвет: Оранжевый. Счастливое блюдо: Цезарь с креветками. Какие знаки зодиака самые богатые.
Дева (23 августа — 22 сентября).
Ваш управитель Меркурий разворачивается вспять, создавая «туман в голове». Луна во Льве заставляет вас хотеть расслабиться, но ваша натура требует работы. Это день внутреннего конфликта.
Чем стоит заняться: Проверкой и перепроверкой документов, систематизацией файлов на компьютере, одиночным чтением, уходом за телом (SPA).
Чем лучше не стоит: Пытаться обучаться чему-то новому с нуля, покупать дорогие часы, критиковать коллег.
Финансовые сделки: 25% (Критически плохо для сделок. Можете потерять деньги из-за невнимательности).Амурные похождения: 50% (Склонность к анализу убивает романтику. Расслабьтесь).Карьерные свершения: 35% (Ничего не предпринимайте в карьере, просто делайте текучку).Счастливый цвет: Хаки. Счастливое блюдо: Овсяная каша с ягодами. Порочная астрология: какие знаки зодиака изменяют без угрызений совести, а какие — с расчетом.
Весы (23 сентября — 22 октября).
Львиная Луна освещает ваш сектор партнерства. Сегодня вы особенно дипломатичны, но ретроградный Меркурий провоцирует старые обиды всплыть на поверхность.
Чем стоит заняться: Обсуждением перспектив с партнером, совместным шопингом, посещением культурных мероприятий, наведением красоты.
Чем лучше не стоит: Занимать деньги у друзей, подписывать брачные контракты, ввязываться в судебные тяжбы.
Финансовые сделки: 70% (Удачны сделки через посредников).Амурные похождения: 85% (Совместный выход в свет укрепит союз).Карьерные свершения: 60% (Хорошо для переговоров, плохо для старта).Счастливый цвет: Розовый кварц. Счастливое блюдо: Фуа-гра. Что такое ретроградный Меркурий и почему его все ругают.
Скорпион (23 октября — 21 ноября).
Мощная энергия Льва сталкивается с вашей глубиной. День подходит для трансформации. Ретроградный Меркурий может подкинуть вам информацию о прошлом, которая изменит взгляд на настоящее.
Чем стоит заняться: Генеральной уборкой в шкафах, избавлением от психологического хлама, исследованием архивов, интенсивными тренировками.
Чем лучше не стоит: Давать взаймы, обсуждать свою зарплату, делать татуировки (плохо заживает).
Финансовые сделки: 55% (Только если вы вкладываете в недвижимость для себя).Амурные похождения: 40% (Склонность к манипуляциям. Легко испортить отношения).Карьерные свершения: 75% (Хорошо для поиска скрытых резервов на работе).Счастливый цвет: Бордовый. Счастливое блюдо: Свинина в кисло-сладком соусе. Что можно и нельзя делать в ретроградный Меркурий 2026.
Стрелец (22 ноября — 21 декабря).
Огненный Лев поддерживает ваш огненный энтузиазм. Это день авантюр и экспромтов. Но ретроградный Меркурий в вашем секторе работы путает графики.
Чем стоит заняться: Короткой поездкой за город, изучением иностранного языка (повторение), написанием стихов, волонтерством.
Чем лучше не стоит: Подписывать долгосрочные контракты, покупать авиабилеты, перегружать себя физически.
Финансовые сделки: 50% (Риск переплатить из-за воодушевления. Торгуйтесь).Амурные похождения: 95% (Приключение гарантировано, особенно с иностранцем или путешественником).Карьерные свершения: 65% (Идеи принимают на ура, но исполнение хромает).Счастливый цвет: Небесно-голубой. Счастливое блюдо: Шашлык. Почему мужчины думают о Римской империи.
Козерог (22 декабря — 19 января).
Растущая Луна во Льве давит на вашу сферу карьеры, заставляя хотеть признания. Ретроградный Меркурий вносит путаницу в любовные дела. Будьте осторожны в выражениях.
Чем стоит заняться: Планированием финансовой стратегии на год вперед, разбором старых долгов, общением с наставниками.
Чем лучше не стоит: Увольняться или просить повышение (вас не поймут), менять имидж кардинально, ссориться с детьми.
Финансовые сделки: 80% (Отличный день для погашения кредитов и консервативных вкладов).Амурные похождения: 30% (Слишком серьезный настрой. Отдохните от любви сегодня).Карьерные свершения: 90% (Для стратегического планирования — лучше дня не найти).Счастливый цвет: Графитовый. Счастливое блюдо: Уха царская. Как извиниться перед девушкой: обязательные лайфхаки для парней.
Водолей (20 января — 18 февраля).
Луна во Льве находится напротив вашего знака, создавая напряжение в личной жизни. Ретроградный Меркурий касается вашего дома. Вы можете забыть ключи или попасть в пробку.
Чем стоит заняться: Творчеством, рисованием, общением в интернете (но не в рабочих чатах), просмотром фантастики.
Чем лучше не стоит: Давать советы друзьям, покупать технику, начинать отношения с начальником.
Финансовые сделки: 40% (Нестабильно. Деньги утекают как песок).Амурные похождения: 45% (Вы фривольны, партнеру это не понравится).Карьерные свершения: 50% (Бунтарство против правил ни к чему не приведет).Счастливый цвет: Электрик. Счастливое блюдо: Картошка фри. Почему Водолей — воздушный знак, а не водный.
Рыбы (19 февраля — 20 марта).
Львиная Луна сталкивается с вашей мечтательностью. День очень интуитивный. Ретроградный Меркурий в секторе общения — будьте готовы к недомолвкам.
Чем стоит заняться: Записывать сны и инсайты, плаванием, благотворительностью, просмотром старого семейного альбома.
Чем лучше не стоит: Пить алкоголь, участвовать в финансовых пирамидах, обсуждать здоровье с непроверенными врачами.
Финансовые сделки: 35% (Полагаться на «авось» сегодня — плохая идея).Амурные похождения: 100% (Вы в своей стихии. Полное слияние душ и тел).Карьерные свершения: 60% (Хорошо для креативной работы, плохо для цифр).Счастливый цвет: Аквамарин. Счастливое блюдо: Мороженое с соленой карамелью. Как понять свое предназначение и найти любимое дело: пошаговое руководство от психолога, нумеролога и астролога.
Какая Луна сегодня: 17 июля 2026 года.
Как вести себя при Растущей Луне во Льве:
Львиная энергия требует признания. Не прячьте свои таланты, но помните, что Лев — это щедрость. Делитесь вниманием с окружающими. Отличный день для начала диет (Луна растет — тело легко впитывает новое), но будьте осторожны с калориями. Используйте этот день, чтобы просить, а не требовать. Лев любит, чтобы его просили. Занимайтесь делами, которые приносят видимый результат — украшайте, стройте, творите.
Как вести себя при Ретроградном Меркурии:
Правило трех проверок: Отправляя письма, сообщения или посты, перечитайте их 3 раза. Меркурий любит подставлять нам «опечатки-перевертыши».Никакой новой техники: Покупка смартфонов, автомобилей или бытовой техники сегодня с вероятностью 80% обернется браком или скрытым дефектом. Будьте снисходительны к опозданиям: Транспорт опаздывает, встречи переносятся. Отнеситесь к этому с юмором и закладывайте +15 минут к любому маршруту. Не делайте окончательных выводов: Информация, полученная сегодня, искажена. Не разрывайте отношения и не увольняйтесь на эмоциях. Отложите судьбоносные решения на 2−3 дня. Используйте старые связи: Ретроградный Меркурий — время возвратов. Позвоните тем, с кем давно не общались. Это может принести удачу.
Сочетание Растущей Луны во Льве и Ретро-Меркурия учит нас одному: Действуй как король, но проверяй бумаги как бухгалтер. Удачного вам дня!
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