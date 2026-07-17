Гороскоп для всех знаков зодиака на 17 июля 2026 года

Правило трех проверок: Отправляя письма, сообщения или посты, перечитайте их 3 раза. Меркурий любит подставлять нам «опечатки-перевертыши».Никакой новой техники: Покупка смартфонов, автомобилей или бытовой техники сегодня с вероятностью 80% обернется браком или скрытым дефектом. Будьте снисходительны к опозданиям: Транспорт опаздывает, встречи переносятся. Отнеситесь к этому с юмором и закладывайте +15 минут к любому маршруту. Не делайте окончательных выводов: Информация, полученная сегодня, искажена. Не разрывайте отношения и не увольняйтесь на эмоциях. Отложите судьбоносные решения на 2−3 дня. Используйте старые связи: Ретроградный Меркурий — время возвратов. Позвоните тем, с кем давно не общались. Это может принести удачу.