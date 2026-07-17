Слоп-машина: россияне скупают литературу про нейросети

Несколько лет назад книги об ИИ были нишевой литературой для программистов и энтузиастов. Сегодня они превратились почти в обязательное чтение для всех, кто боится однажды обнаружить, что нейросети разбираются в мире лучше, чем он сам. Читатели хотят понять, что это такое, как применять искусственный интеллект в профессии, и что означают слова «промт», «токен», «дипфейк» и «слоп», звучащие из каждого рилса.