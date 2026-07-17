Слоп-машина: россияне скупают литературу про нейросети

Еще вчера нейросети казались игрушкой для айтишников, а сегодня они спорят с художниками, помогают врачам, пишут тексты и становятся коллегами юристов. Мир меняется буквально на глазах, а вместе с ним — и книжный рынок. Россияне массово покупают специализированные книги, пытаясь разобраться в новой технологической эпохе. Но в этой гонке есть ирония: пока рукопись проходит редактуру, верстку и печать, искусственный интеллект успевает сделать следующий шаг вперед — и книга уже догоняет прошлое. Вместе с экспертами «Известия» разбирались в положении дел.
Азбука нейросетей.
Несколько лет назад книги об ИИ были нишевой литературой для программистов и энтузиастов. Сегодня они превратились почти в обязательное чтение для всех, кто боится однажды обнаружить, что нейросети разбираются в мире лучше, чем он сам. Читатели хотят понять, что это такое, как применять искусственный интеллект в профессии, и что означают слова «промт», «токен», «дипфейк» и «слоп», звучащие из каждого рилса.
При этом рынок изо всех сил старается не отстать от времени.
— Количество книг про искусственный интеллект увеличилось существенно. Но развивается он настолько быстро, что часть книг устаревает уже на стадии подготовки. Поэтому подбираются такие тексты крайне осторожно, — рассказал «Известиям» главный редактор издательства «Альпина нон-фикшн» Павел Подкосов.
Тем не менее интерес аудитории продолжает расти. Как рассказала «Известиям» директор АСТ нон-фикшн Евгения Ларина, совокупные продажи в первом полугодии 2026 года выросли на 293% — то есть почти втрое. Одним из лидеров стала книга импринта «Кладезь. Юридика» — «Юристы и нейросети. Руководство к действию», посвященная практическому использованию ИИ в работе правозащитников.
По данным федеральной сети книжных магазинов «Читай-город — Буквоед», за пять с половиной лет — с начала 2022-го по июнь 2026-го — читатели приобрели книг про ИИ более чем на 20 млн рублей. Причем самый заметный всплеск спроса пришелся на 2023-й.
В числе бестселлеров этого года — учебники по машинному обучению, программированию и промпт-инжинирингу: «Нейросети на Python. Основы ИИ и машинного обучения» И. Куликовой, «Мастер запросов для ИИ» Александра Лазаренко, «500 промтов для жизни и бизнеса» Алексея Оносова, «Программирование с помощью искусственного интеллекта» Тома Таули и «Машинное обучение для абсолютных новичков» Оливера Теобальда.
Фото: Издательство «АСТ».
В индустрии уверены, что происходящее уже нельзя назвать краткосрочной модой. Интерес к подобной литературе — устойчивая профессиональная потребность.
— Мы видим, что читатели хотят не только теории, но и готовых инструментов для работы. В 2025-м продажи книг по ИИ выросли на 40% по сравнению с предыдущим годом, а в сегменте практических руководств по генеративным моделям и промпт-инжинирингу спрос увеличился в разы. Текущая динамика первых месяцев 2026-го также остается положительной, что подтверждает долгосрочный тренд на цифровую грамотность и внедрение ИИ в повседневные задачи, — рассказала «Известиям» коммерческий директор ОРС «Читай-город — Буквоед» Инна Касенова.
Внушительный спрос фиксируют и в одном из крупнейших книжных магазинов России «Библио-Глобус». По их данным, продажи книг об искусственном интеллекте увеличились минимум на 25%. Причем интерес вызывает уже не только литература о нейросетях в сфере информационных технологий, но и специализированные направления — например, применение ИИ в медицине. Среди наиболее востребованных изданий — «Базовая математика для искусственного интеллекта» Халы Нельсон, «Искусственный интеллект. Краткая история будущего» Тоби Уолша и «Медицинское обучение с искусственным интеллектом» Александра Древаля.
ИИ — инструмент или соавтор?
Похожую динамику отмечает и «Литрес». В 2025 году выручка от продаж нон-фикшн-книг про ИИ выросла на 98% по сравнению с предыдущим годом, а в первом полугодии 2026-го — еще на 11% относительно аналогичного периода 2025-го.
Фото: Издательсво «Нева».
Лидером стала книга Андрея Курпатова «Заслуженный собеседник. Искусство диалога с искусственным интеллектом». В пятерку самых популярных также вошли его «Deepfake. Где ты? Проснись!», «ИИ-2041. Десять образов нашего будущего» Кай-Фу Ли и Чэня Цюфаня, «ChatGPT. Мастер подсказок» Петра Панды и Арины Сычевой, а также еще одна книга Курпатова — «История твоего “я”. Вся правда о deepfake».
— Необязательно видеть цифры, чтобы понимать, что ИИ — это то, что волнует мир. На любой отраслевой конференции присутствуют вопросы про использование нейросетей в творческой и креативной индустрии — мы видим, как писатели обращаются к ИИ и пытаются понять, помощник он или конкурент. Рождаются книги на тему — в недавней новинке «Последнее дело майора Чистова» Евгения Водолазкина один из главных героев — ИИ («носитель искусственного интеллекта» Иван Иванович). ИИ-персонажей мы видим у разных современных авторов: от Кадзуо Исигуро и Виктора Пелевина до Ксении Буржской и Аллы Горбуновой, — отметила в разговоре с «Известиями» шеф-редактор группы компаний «Литрес» Екатерина Писарева.
Параллельно экспериментируют с искусственным интеллектом и сами писатели. Так, в сборнике «Механическое вмешательство», выпущенном «Альпиной. Прозой», и в романе «Скайнет в эпоху киберпанка» Антона Платунова и Андрея Глебова авторы работали совместно с нейросетями.
При этом технологии постепенно входят и в повседневную работу издательств. По словам Екатерины Писаревой, искусственный интеллект уже используют для выполнения рутинных технических задач — например, при подготовке аннотаций. Поэтому интерес читателей к подобной литературе закономерен.
Парадоксально, но именно стремительное развитие ИИ одновременно создает и главную проблему, и главный двигатель этой ветви книжного рынка. Чем быстрее меняются технологии, тем быстрее устаревают книги. И тем сильнее желание читателей купить следующую — в надежде, что именно она успеет объяснить мир до того, как он снова изменится.