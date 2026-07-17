Война дедов: Стоянов и Добронравов делят внука в новой комедии

Злые духи обнажат человеческие пороки в шестой части франшизы «Зловещие мертвецы. Пекло», а основанный на реальных событиях триллер «Ночь с гризли» напомнит, насколько опасной может быть встреча с дикой природой. Музыкальная трагикомедия «Это хит!» покажет изнанку шоу-бизнеса, а российские комедии «На деревню дедушке 2» и «Отпуск на всю голову» помогут отвлечься от повседневных забот. «Известия» подготовили гид по главным кинопремьерам этих выходных.
«На деревню дедушке 2», 6+
Режиссеры: Владимир Котт, Максим Колиганов. В ролях: Юрий Стоянов, Федор Добронравов, Ярослав Головнев, Ингрид Олеринская, Татьяна Орлова, Антон Филипенко.
Первая часть семейной комедии собрала в прокате более 850 млн рублей и стала настоящим хитом, поэтому создатели не стали надолго откладывать работу над продолжением. Теперь в центре сюжета сразу два дедушки: к герою Юрия Стоянова присоединился персонаж Федора Добронравова. Харизматичный дуэт звезд отечественной комедии добавил фильму не только юмора, но и душевного тепла.
По сюжету подросший Владик проводит лето у дедушки Юры (Юрий Стоянов), когда неожиданно появляется его второй дедушка по отцовской линии — Виктор (Федор Добронравов). Новоиспеченный родственник задаривает внука чипсами и игровыми приставками, вызывая ревность у героя Стоянова. Такие разные по характеру и темпераменту пенсионеры начинают соперничать друг с другом за внимание Владика.
«Зловещие мертвецы. Пекло», 18+
Режиссер: Себастьян Ваничек. В ролях: Сухейла Якуб, Люсиан Бьюкенен, Хантер Духэн, Эролл Шанд, Грета ван ден Бринк.
«Зловещие мертвецы» с подзаголовком «Пекло» — продолжение культовой хоррор-франшизы. Снял новую серию французский режиссер Себастьян Ваничек. Три года назад он дебютировал с полным метром «Паутина страха», о которой потом рассказывал в интервью «Известиям».
«Зловещие мертвецы. Пекло» — шестой фильм франшизы. После гибели мужа Элис приезжает в загородный дом его семьи, чтобы разделить утрату со свекрами Сьюзан и Эдгаром, бабушкой Полли, братом Джозефом и его девушкой Тией. Но появлению гостьи здесь не рады, а родители и вовсе обвиняют девушку в трагедии. Ситуация буквально превращается в кошмар, когда близкие становятся одержимыми демонами. Тема домашнего насилия является центральной в хорроре. Злые духи усиливают те пороки, которыми уже наделены герои. Эдгар, например, не церемонится со Сьюзан, которая готова терпеть всё ради семьи. Выясняется, что их погибший сын тоже был абьюзером и нередко поднимал руку на Элис.
Физические страдания героев соседствуют с черным юмором, а Ваничек без колебаний задерживает камеру на самых жутких сценах. В результате зритель испытывает тревогу и отвращение не только перед демоническими проявлениями зла, но и перед человеческой жестокостью, которая становится не менее пугающей.
«Ночь с гризли», 18+
Режиссер: Берк Доерен. В ролях: Чарльз Истен, Одед Фер, Брэк Бэссинджер, Джоэль Джонстоун, Лорен Колл.
В основе триллера — реальная история, произошедшая 12 августа 1967 года на территории американского штата Монтана в национальном парке «Глейшер». Тогда два туриста погибли после нападения гризли. По сюжету компания друзей отправляется отдохнуть на природу, но выходные превращаются в борьбу за выживание, когда на их пути встречается агрессивный бурый медведь.
Создатели сделали ставку не на впечатляющий экшен, а на реализм. Из-за отсутствия привычной динамики фильм поначалу может показаться затянутым. Однако «Ночь с гризли» — это не столько развлекательный киноаттракцион, сколько попытка показать, насколько беспомощен человек перед лицом дикой природы и к каким последствиям может привести пренебрежение элементарными правилами безопасности. С помощью низкочастотного метода съемки операторская команда воссоздала атмосферу ужаса и передала ощущение беспомощности туристов, оказавшихся в ловушке.
«Это хит!», 18+
Режиссер: Джон Карни. В ролях: Пол Радд, Ник Джонас, Питер МакДональд, Марселла Планкетт, Рори Кинэн.
Музыкальная трагикомедия поднимает тему высококонкурентной и порой безжалостной индустрии шоу-бизнеса, которая десятилетиями может не замечать талант. Премьера фильма состоялась на Дублинском кинофестивале, где получила восторженные отзывы критиков. Особенно они отметили гармоничный дуэт Пола Радда и Ника Джонаса.
Когда-то у американца Рика Пауэра были амбиции стать большой рок-звездой, однако жизнь распорядилась иначе. Сейчас он вместе с женой и дочерью-подростком живет в пригороде Дублина и выступает в составе любительской группы на свадьбах. На одном из торжеств песню артиста-неудачника ворует один из гостей по имени Дэнни, и композиция становится хитом. Чтобы восстановить справедливость, Рик Пауэр отправляется в Лос-Анджелес.
«Отпуск на всю голову», 16+
Режиссер: Карен Арутюнов. В ролях: Дарья Блохина, Владимир Канухин, Максим Лагашкин, Наталья Бочкарева, Наталья Рудова.
Летняя комедия Карена Арутюнова создает беззаботную атмосферу и помогает ненадолго отвлечься от повседневных забот. В центре сюжета — организатор свадеб Анна, которая никак не может наладить личную жизнь. Ее больная бабушка сильно переживает, что внучка до сих пор не замужем. Чтобы успокоить родственницу, Анна решается на авантюру: выдает за жениха коллегу, а за его родителей — первых встречных. Безобидная на первый взгляд ложь запускает череду непредвиденных событий, и вскоре вся затея выходит из-под контроля. Картина отличается динамичным сюжетом, хотя искушенному зрителю некоторые повороты могут показаться предсказуемыми.