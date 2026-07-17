Война дедов: Стоянов и Добронравов делят внука в новой комедии

«Зловещие мертвецы. Пекло» — шестой фильм франшизы. После гибели мужа Элис приезжает в загородный дом его семьи, чтобы разделить утрату со свекрами Сьюзан и Эдгаром, бабушкой Полли, братом Джозефом и его девушкой Тией. Но появлению гостьи здесь не рады, а родители и вовсе обвиняют девушку в трагедии. Ситуация буквально превращается в кошмар, когда близкие становятся одержимыми демонами. Тема домашнего насилия является центральной в хорроре. Злые духи усиливают те пороки, которыми уже наделены герои. Эдгар, например, не церемонится со Сьюзан, которая готова терпеть всё ради семьи. Выясняется, что их погибший сын тоже был абьюзером и нередко поднимал руку на Элис.