Сотрудница бразильского роддома украла младенца и спрятала в сумке

В Бразилии 35-летняя медсестра Ауриселия де Соуза Роша попыталась похитить новорожденного из родильного дома, в котором работала, чтобы выдать его за своего ребенка. Об этом в среду, 15 июля, сообщает People.
Инцидент произошел 6 июля. В выходной день Роша пришла на работу в медицинской форме, представилась медсестрой и предложила тете ребенка отнести малыша на анализы. Забрав младенца, она скрылась с ним в одной из палат, а через несколько минут вышла с большой черной сумкой на плече.
— Хотя я уже передала ей ребенка, у меня возникло нехорошее предчувствие, — рассказала тетя.
Она проследила за женщиной и, когда та зашла в туалет переодеться, заглянула в сумку. Внутри лежал ее племянник. Ребенка вернули матери.
В доме Роши нашли полностью обустроенную детскую комнату. Ее бойфренд был уверен, что она беременна, однако следствие установило, что это не так. Адвокаты заявили о симптомах шизофрении, но экспертиза их не подтвердила. Роша находится под стражей, говорится в сообщении.
В Индии новорожденная девочка выжила после того, как обезьяна вырвала ее из рук матери и бросила в открытый колодец.