Сотрудница бразильского роддома украла младенца и спрятала в сумке

Инцидент произошел 6 июля. В выходной день Роша пришла на работу в медицинской форме, представилась медсестрой и предложила тете ребенка отнести малыша на анализы. Забрав младенца, она скрылась с ним в одной из палат, а через несколько минут вышла с большой черной сумкой на плече.