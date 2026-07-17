В Бельгии стартует 10-й этап сезона «Формулы-1»

Преимущество итальянца Кими Антонелли понемногу сходит на нет. Пилот «Мерседеса» в последних трех гонках испытывал определенные сложности с надежностью болида и смог набрать не так много очков, тогда как его основные преследователи — партнер по команде британец Джордж Расселл и его соотечественник Льюис Хэмилтон из «Феррари» — показывали стабильные результаты и смогли сократить отставание от итальянца до 25 и 32 очков соответственно.