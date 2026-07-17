Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
мгла
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Женщину судят за осквернение баннера с Родиной-матерью и Георгиевской лентой

В Липецке завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в публичном осквернении символов воинской славы и оскорблении памяти защитников Отечества.

В Липецке завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в публичном осквернении символов воинской славы и оскорблении памяти защитников Отечества. Материалы дела переданы в суд, сообщает MAX-канал регионального Следственного комитета.

В ведомстве отметили, что собранных доказательств достаточно для рассмотрения дела по существу. Инцидент произошел 28 апреля 2025 года. По версии следствия, обвиняемая у дома на улице Интернациональной нанесла красителем темного цвета изображения с признаками нацистской символики на праздничный баннер.

Плакат был установлен в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и содержал символы воинской славы России скульптуру «Родина-мать зовет!» и Георгиевскую ленту. Именно эти изображения стали объектом противоправных действий фигурантки дела.

Читайте также: Захарова: курс Брюсселя на помощь Украине трещит по швам.

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.