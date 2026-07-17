Женщину судят за осквернение баннера с Родиной-матерью и Георгиевской лентой

В ведомстве отметили, что собранных доказательств достаточно для рассмотрения дела по существу. Инцидент произошел 28 апреля 2025 года. По версии следствия, обвиняемая у дома на улице Интернациональной нанесла красителем темного цвета изображения с признаками нацистской символики на праздничный баннер.