Женщину судят за осквернение баннера с Родиной-матерью и Георгиевской лентой

В Липецке завершено расследование уголовного дела в отношении местной жительницы, обвиняемой в публичном осквернении символов воинской славы и оскорблении памяти защитников Отечества. Материалы дела переданы в суд, сообщает MAX-канал регионального Следственного комитета.
В ведомстве отметили, что собранных доказательств достаточно для рассмотрения дела по существу. Инцидент произошел 28 апреля 2025 года. По версии следствия, обвиняемая у дома на улице Интернациональной нанесла красителем темного цвета изображения с признаками нацистской символики на праздничный баннер.
Плакат был установлен в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне и содержал символы воинской славы России скульптуру «Родина-мать зовет!» и Георгиевскую ленту. Именно эти изображения стали объектом противоправных действий фигурантки дела.
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