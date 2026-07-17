Ракеты нацелены на Киев за атаки на регионы РФ: главная новость СВО 16 июля

Средства ПВО отразили массированную атаку дронов на российские регионы, уничтожив 375 воздушных целей. Координаты стартовых площадок беспилотников противника, особенности этой атаки и каким будет ответ ВС РФ раскрыли в эксклюзивном комментарии aif.ru военные эксперты.
Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин отметил, что для атаки Саратовской области, где пострадали мирные граждане, ВСУ использовали дроны FP-1, которые могут летать на 2000 километров.
«Летели они с северного направления, то есть площадки для запуска этих беспилотников могли быть в Харьковской области. Возможно, использовали Днепропетровскую область», — сказал он.
По словам Дандыкина, из Харьковской области ВСУ могут запускать беспилотники среднего радиуса действия для ударов по Воронежской области. Ярославскую область, где погиб мужчина и четверо человек пострадали, атаковали дроны ВСУ из Сумской и Черниговской областей.
В небе над Подмосковьем ПВО уничтожили более 200 дронов ВСУ, которые, как отметил основатель учебного центра беспилотной авиации, академик Российской инженерной академии Максим Кондратьев, вероятнее всего, «летели со стартовых площадок в Сумской, Черниговской или Харьковской областях».
В ответ на атаки дронов ВСУ на мирные российские регионы ВС РФ нанесли удары по военной инфраструктуре киевского режима. Целями стали объекты топливно-энергетической и транспортной инфраструктуры, используемые ВСУ, места хранения беспилотников, пункты временной дислокации боевиков и иностранных наемников.