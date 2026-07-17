Календарь на 17 июля: праздники, фаза луны, знак зодиака, именины и дни рождения знаменитостей

Святитель Андрей Критский родился в Дамаске в VIII веке. С самого рождения мальчик страдал немотой. Казалось, этот недуг останется с ним на всю жизнь, но в семилетнем возрасте случилось чудо. Когда мальчик причастился в храме, он полностью исцелился. Еще семь лет спустя святитель Андрей решил полностью посвятить себя Богу: он ушел в монастырь и принял постриг. Был известен многими добродетелями. В период правления императора Юстиниана II был рукоположен в архиепископа Критского. Также стал известен как выдающийся гимнограф — автор литургических песнопений.