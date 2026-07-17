Ключевая ставка окажется неожиданной. Какое решение 24 июля примет Центробанк

— После последнего решения Банка России сложно говорить об уверенном движении ставки вниз. Сейчас у ЦБ действительно непростой выбор. С одной стороны, экономика растёт медленно, свежая статистика за май выглядит неровной, а рост ВВП фактически приблизился к нулевым значениям. При этом Банк России продолжает учитывать бюджетные риски и инфляционное давление, которое формируется в том числе под влиянием ситуации на топливном рынке. В таких условиях неопределённость остаётся высокой, а риторика регулятора может корректироваться в зависимости от того, какие факторы в конкретный момент выходят на первый план, — отметила финансовый директор «Альфа-Денег» Екатерина Фурзикова.