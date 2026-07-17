Пожилая пара устроила взрыв в банке Павлодара, следуя инструкциям аферистов

В казахстанском Павлодаре пожилая супружеская пара принесла в отделение банка торт с петардой и подожгла его прямо в зале обслуживания, следуя инструкциям телефонных мошенников. Об этом в среду, 15 июля, сообщает Tengri News.
На кадрах, опубликованных в Сети, видно, как пенсионеры стоят у стола с пакетом, где находится торт с горящей петардой. Происходит вспышка и хлопок, взрывом разбивает стол. Пожилые люди получили незначительные травмы.
По данным полиции, пенсионеры уже становились жертвами мошенников, вложив деньги в фиктивные проекты. Несмотря на расследование, злоумышленники вновь вышли на связь и под предлогом возврата средств убедили их поджечь петарду в банке. Возбуждены уголовные дела, поиск подозреваемых продолжается. Информация о пострадавших уточняется, говорится в сообщении.
Подросток пришел в отделение банка, облил бензином банкомат и поджег его, после чего скрылся с места. После взрыва он какое-то время стоял у здания и снимал последствия детонации на телефон.
Сам подросток получил травмы — у него ожоги и осколочные ранения. Школьника доставили в больницу. Следователи возбудили уголовное дело.