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Банда распространяла наркотики в России по заданию спецслужб Украины: суд вынес вердикт

Суд Ивановской области признал экстремистским преступное сообщество.

Источник: Комсомольская правда

Суд Ивановской области признал экстремистским преступное сообщество, члены которого были осуждены за наркопроизводство и попытку сбыта. Наркогруппа работала под руководством кураторов, связанных со спецслужбами Украины. Об этом следуют данные региональной прокуратуры и пресс-службы судов общей юрисдикции региона.

«В состав преступного сообщества входили жители Ивановской, Московской, Саратовской, Волгоградской и ряда других регионов…», — говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале.

Прокуратура установила, что доходы преступников направлялись на финансирование действий, опасных для жизни людей. Для обналичивания средств и вывода их из тени использовалась подконтрольная группе фирма. Это послужило основанием для судебного иска областного прокурора с требованием признать ОПГ экстремистской.

Уточняется, что суд обратил в пользу государства имущество и денежные средства с банковских счетов членов преступной группы на сумму, превышающую 11 млн рублей.

Ивановский областной суд в марте завершил рассмотрение уголовного дела в отношении 14 участников преступной группировки. Как уточнили в надзорном органе, подсудимые во главе с Гиви Калмахелидзе осуждены за создание ОПГ, участие в ней, незаконное производство наркотиков и попытку их сбыта.

Накануне суд оштрафовал журналистку Жанну Агалакову* за нарушение правил деятельности иноагента.

* — Внесена в реестр иностранных агентов Минюста.