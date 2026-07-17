Банда распространяла наркотики в России по заданию спецслужб Украины: суд вынес вердикт

Суд Ивановской области признал экстремистским преступное сообщество, члены которого были осуждены за наркопроизводство и попытку сбыта. Наркогруппа работала под руководством кураторов, связанных со спецслужбами Украины. Об этом следуют данные региональной прокуратуры и пресс-службы судов общей юрисдикции региона.
«В состав преступного сообщества входили жители Ивановской, Московской, Саратовской, Волгоградской и ряда других регионов…», — говорится в сообщении прокуратуры в Telegram-канале.
Прокуратура установила, что доходы преступников направлялись на финансирование действий, опасных для жизни людей. Для обналичивания средств и вывода их из тени использовалась подконтрольная группе фирма. Это послужило основанием для судебного иска областного прокурора с требованием признать ОПГ экстремистской.
Уточняется, что суд обратил в пользу государства имущество и денежные средства с банковских счетов членов преступной группы на сумму, превышающую 11 млн рублей.
Ивановский областной суд в марте завершил рассмотрение уголовного дела в отношении 14 участников преступной группировки. Как уточнили в надзорном органе, подсудимые во главе с Гиви Калмахелидзе осуждены за создание ОПГ, участие в ней, незаконное производство наркотиков и попытку их сбыта.
Накануне суд оштрафовал журналистку Жанну Агалакову* за нарушение правил деятельности иноагента.
* — Внесена в реестр иностранных агентов Минюста.