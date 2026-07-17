Банда распространяла наркотики в России по заданию спецслужб Украины: суд вынес вердикт

Ивановский областной суд в марте завершил рассмотрение уголовного дела в отношении 14 участников преступной группировки. Как уточнили в надзорном органе, подсудимые во главе с Гиви Калмахелидзе осуждены за создание ОПГ, участие в ней, незаконное производство наркотиков и попытку их сбыта.