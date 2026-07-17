Украинку в Хургаде приговорили к десяти годам тюрьмы: она занималась контрабандой наркотиков

Гражданка Украины проведёт десять лет в местах лишения свободы по решению египетского суда. Речь идёт о её участии в международной преступной группе, которая занималась контрабандой и продажей наркотиков.
«Суд постановил приговорить гражданку Украины к десяти годам лишения свободы, троих граждан Египта — к трем годам каждого, а второго гражданина Украины оправдать», — цитирует РИА Новости решение судьи Ахмеда Заки аль-Мануфи.
Сообщается, что украинцы создали международную преступную группу и руководили её действиями. Среди запрещённых веществ, незаконные операции с которыми они проводили, был метамфетамин, известный также как наркотик «айс».
Как киевские власти пытаются получить доходы от транзита наркотиков на фоне неспособности западных спонсоров удовлетворять все финансовые запросы Украины, читайте здесь на KP.RU.
В то же время преступные группировки Латинской Америки рассматривают Украину как безопасный коридор для поставок наркотиков на рынки Европы.