Отпуск в Таиланде обернулся комой для британца

Российская туристка впала в кому после того, как выпила вино на Бали. Близкие пострадавшей пытаются организовать санавиацию в РФ. Расходы на пребывание в частном стационаре уже составили более 425 миллионов индонезийских рупий (порядка 23,5 тысячи долларов). Транспортировка в сопровождении врачей может стоить несколько миллионов рублей.