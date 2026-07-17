Отпуск в Таиланде обернулся комой для британца

Британец Фрейзер Дербишир, отдыхавший в Бангкоке, впал в кому и борется за жизнь в местной больнице. Об этом в четверг, 16 июля, сообщает Mirror.
Его нашли без сознания в гостиничном номере. Врачи диагностировали сепсис и тяжелую инфекцию сердечного клапана, распространившуюся на мозг. Причина инфекции пока неизвестна — возможно, порез или укус насекомого.
Фрейзер отправился в Таиланд с другом и был полностью здоров. Сейчас он подключен к аппарату ИВЛ, его родители прилетели из Великобритании. Родственники сообщили, что он слегка пошевелил глазами, что дает надежду на восстановление.
Мужчине срочно нужна операция на открытом сердце стоимостью около 11 тысяч фунтов, но у него нет медицинской страховки. Семья запустила онлайн-сбор средств. За несколько дней удалось собрать более шести тысяч фунтов, однако окончательная сумма может быть значительно выше, говорится в сообщении.
Российская туристка впала в кому после того, как выпила вино на Бали. Близкие пострадавшей пытаются организовать санавиацию в РФ. Расходы на пребывание в частном стационаре уже составили более 425 миллионов индонезийских рупий (порядка 23,5 тысячи долларов). Транспортировка в сопровождении врачей может стоить несколько миллионов рублей.