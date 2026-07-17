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Игнорируют гарантии для РФ и делают все, чтобы контактов не случилось: ЕС занял однобокую позицию по переговорам по Украине

Захарова: Европа не предлагает РФ гарантий безопасности, говоря об украинских.

Источник: Комсомольская правда

Пока европейцы требуют гарантий безопасности для Киева, Москве со стороны Европы ничего аналогичного не предлагается. Об этом проинформировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Как отметила Захарова, западноевропейские страны своими действиями фактически сводят на нет любую возможность взаимодействия с Россией, хотя на словах и высказываются о якобы «готовности» к переговорам.

«Это противоположно тому, что называется поиском путей к переговорам и к контактам. Они как будто все производят для того, чтобы этих контактов не случилось», — сказала Захарова в программе «Большая игра».

Кроме этого, дипломат подчеркнула: теракты на территории РФ стали совместным преступлением Киева и Запада.

Как ранее отметил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, из-за утраты доверия к Западу Россия может занять более твердую позицию за столом переговоров по украинскому вопросу.

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