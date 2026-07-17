Елисаветинско-Сергиевское общество представит новые издания в Алапаевске

МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Фонд «Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество» (ЕСПО) представит свои новые издания в Алапаевске 17 июля.
«В 16.30 (14.30 мск 17 июля — ред.) состоится презентация новых изданий Елисаветинско-Сергиевского просветительского общества и путеводителя по обновленной экспозиции Свердловского областного краеведческого музея имени О. Е. Клера “Дом Романовых и Урал”, — сообщили в обществе.
Презентация состоится по окончании итоговой сессии музейно-просветительских Свято-Елисаветинских чтений «История императорского дома Романовых в исследовательских, историко-культурных и просветительских проектах. Сохранение традиций», которые проходят в Екатеринбурге и Алапаевске с 15 по 17 июля. Местом ее проведения станет алапаевский музей «Напольная школа в городе Алапаевске».