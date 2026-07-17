Елисаветинско-Сергиевское общество представит новые издания в Алапаевске

Презентация состоится по окончании итоговой сессии музейно-просветительских Свято-Елисаветинских чтений «История императорского дома Романовых в исследовательских, историко-культурных и просветительских проектах. Сохранение традиций», которые проходят в Екатеринбурге и Алапаевске с 15 по 17 июля. Местом ее проведения станет алапаевский музей «Напольная школа в городе Алапаевске».