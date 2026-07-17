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Футболисты «Карабаха» вышли во второй раунд квалификации Лиги Европы

Азеобайджанский клуб обыграл в первом раунде исландский «Вестри».

ТАСС, 17 июля. Футболисты азербайджанского «Карабаха» со счетом 3:0 обыграли исландский «Вестри» в ответном матче первого квалификационного раунда Лиги Европы. Встреча прошла в Исландии.

В первой игре «Карабах» также забил три безответных мяча в ворота соперника. В следующем раунде за право сыграть во втором по значимости клубном турнире Европы азербайджанская команда сыграет против болгарского ЦСКА.

Во второй раунд квалификации Лиги конференций вышли армянские «Алашкерт» и «Пюник», азербайджанская «Зиря», белорусские БАТЭ и минское «Динамо». Еврокубковый сезон завершили казахстанские «Астана» и «Елимай», грузинские «Торпедо-Кутаиси» и тбилисское «Динамо».

Российские клубы и сборные отстранены от международных турниров с 2022 года.