Футболист сборной Франции Салиба играл на ЧМ с переломом позвоночника

По информации издания, на протяжении чемпионата Салиба выходил на поле, используя обезболивающие препараты и находясь под постоянным наблюдением медицинского штаба. Защитник провел шесть матчей и попросил замену только в полуфинальной встрече против сборной Испании, завершившейся поражением французской команды со счетом 0:2.