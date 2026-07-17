Футболист сборной Франции Салиба играл на ЧМ с переломом позвоночника

Защитник сборной Франции Вильям Салиба принимал участие в матчах чемпионата мира, несмотря на перелом позвоночника. Об этом сообщает RMC Sport, уточняя, что футболист получил травму примерно за два месяца до старта турнира.
По информации издания, на протяжении чемпионата Салиба выходил на поле, используя обезболивающие препараты и находясь под постоянным наблюдением медицинского штаба. Защитник провел шесть матчей и попросил замену только в полуфинальной встрече против сборной Испании, завершившейся поражением французской команды со счетом 0:2.
В настоящее время сроки восстановления и возвращения футболиста к тренировкам и официальным матчам не называются. Ожидается, что дальнейшая информация о его состоянии появится после завершения медицинского обследования.
Ранее сообщалось, что футбольная сборная Испании одержала победу в полуфинальной встрече чемпионата мира 2026 года, обыграв команду Франции со счетом 2:0.