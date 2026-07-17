17 июля в календаре: день дарения подарков и день основания авиации ВМФ РФ

Появляются на деревьях желтые листья — к ранней осени и зиме. Много облаков — к теплу. Гром особенно громко гремит — скоро пойдет град. Много ягод в лесу — к холодной зиме. Каков Андрей — таков и Калинник (11 августа). Месяц играет — к хорошему урожаю. Вечерняя и утренняя зори красные — перед ненастной погодой. Шум дубравы предвещает солнечный день без осадков. Голуби поздно возвращаются в голубятню, разыскивая корм далеко в полях, — к вёдру. Если рыба вьюн поднимается к поверхности воды и начинает кружиться — жди грозу. Стрижи внезапно исчезают — перед затяжным ненастьем. Облака в июле плывут кучками — к теплой погоде. Какая погода 17 июля — такой она будет и 11 августа (в Калинник). Овес поспел — лоси выходят из леса. Много облаков — к теплу. Куры прячутся в курятнике при первых каплях дождя — к затяжным ливням. Яркая радуга на небе — к сильному дождю. Тот, кто родился 17 июля, будет счастливым. Если выпить с утра чашку чая с лимоном, то в ближайшее время никакая хворь не одолеет. Ритуальным блюдом дня была вкусная и сытная овсяная каша с маслом. День считается опасным, поэтому сегодня не стоит предпринимать ничего нового. Брать в долг, а также отдавать долги — к финансовым трудностям. Отправляться в дорогу, торговать и планировать отдых лучше во второй половине дня. Чтобы нечистые духи не пробрались в дом — его надо окурить дымом зверобоя. Веточку этого растения также следует повесить над порогом.