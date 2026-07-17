17 июля в календаре: день дарения подарков и день основания авиации ВМФ РФ

Какой сегодня праздник.
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Именины.
Александра, Алексей, Анастасия, Андрей, Богдан, Георгий, Дмитрий, Ефим, Мария, Марк, Марфа, Михаил, Николай, Ольга, Савва, Татьяна, Федор, Федот.
Андрей Налива.
Русские люди в этот день поминают иконописца Андрея Рублева, которого православная церковь канонизировала в лике святых. Биографические сведения об Андрее Рублеве очень скудны. Известно лишь, что он происходил из семьи ремесленников, в сознательном возрасте принял монашеский постриг в Троице-Сергиевом монастыре.
Андрей Рублев участвовал в росписи Благовещенского собора в Москве, Успенского собора во Владимире, руководил росписью Троицкого собора Троице-Сергиева монастыря. Самый известный шедевр иконописца — «Троица».
Также ему приписывается ряд других работ: фрески Успенского собора в Звенигороде, иконы «Владимирская богоматерь», «Спас в силах», некоторые иконы Благовещенского собора, часть миниатюр «Евангелия Хитрова». Уже при жизни Андрея Рублева многие его иконы почитались как чудотворные.
Наливой преподобного Андрея на Руси прозвали за то, что к его именинам на полях наливались озимые культуры. «Озимы в наливах дошли», — замечали люди.
Также почитали овес, о котором уважительно говорили: «Батюшка овес до половины урос». Зато гречиха только-только начинала всходить. «Овес в кафтане, а на грече и рубахи нет», — шутили крестьяне.
Если в этот день шел дождь, его называли «андреевским». По погоде судили: «Каков Андрей Налива — таков и Калинник (11 августа)». Если же на Андрея появлялись на деревьях желтые листья, это предвещало раннюю осень.
События.
1429 год — в Реймском соборе состоялась коронация короля Франции Карла VII.
1505 год — Мартин Лютер поступил в августинский монастырь.
1775 год — в США открылся первый в мире военный госпиталь.
1902 год — в США изобретен кондиционер воздуха.
1918 год — в Екатеринбурге расстреляны последний российский император Николай II и члены его семьи.
1942 год — началась Сталинградская битва.
1945 год — в Потсдаме началась конференция «Большой тройки» (Потсдамская конференция).
1955 год — в США открылся первый «Диснейленд».
1962 год — впервые в истории советского подводного флота атомная подводная лодка «Ленинский комсомол» достигла Северного полюса Земли.
1976 год — открылись XXI летние Олимпийские игры в Монреале (Канада).
1998 год — состоялось захоронение останков императора Николая II и его близких, убитых в 1918 году.
2013 год — состоялась церемония закрытия XXVII Всемирной летней Универсиады в Казани.
2014 год — произошло крушение самолета Boeing-777 под Донецком.
2015 год — теракт в Бани-Сааде (Ирак), более 120 погибших.
2023 год — Крымский мост был атакован надводным беспилотным летательным аппаратом, погибло 2 человека.
В этот день родились.
Камиль Коро (1796 — 1875 г.), французский художник и гравер.
Поль Деларош (1797 — 1856 г.), французский живописец.
Николай Миклухо-Маклай (1846 — 1888 г.), русский этнограф, антрополог, биолог и путешественник.
Борис Лавренев (1891 — 1959 г.), советский прозаик, драматург.
Беренис Эббот (1898 — 1991 г.), американский фотограф.
Дмитрий Иванов (1912 — 2003 г.), русский журналист и культуролог, представитель русского зарубежья.
Дональд Сазерленд (1935 г.), канадский актер и продюсер.
Алексей Рыбников (1945 г.), советский и российский композитор, Народный артист России.
Чико Фримен (1949 г.), американский джазовый тенор-саксофонист.
Ангела Меркель (1954 г.), немецкий политик, федеральный канцлер Германии (2005−2021).
Антониу Кошта (1961 г.), португальский государственный и политический деятель, премьер-министр Португалии.
Народные приметы.
Появляются на деревьях желтые листья — к ранней осени и зиме. Много облаков — к теплу. Гром особенно громко гремит — скоро пойдет град. Много ягод в лесу — к холодной зиме. Каков Андрей — таков и Калинник (11 августа). Месяц играет — к хорошему урожаю. Вечерняя и утренняя зори красные — перед ненастной погодой. Шум дубравы предвещает солнечный день без осадков. Голуби поздно возвращаются в голубятню, разыскивая корм далеко в полях, — к вёдру. Если рыба вьюн поднимается к поверхности воды и начинает кружиться — жди грозу. Стрижи внезапно исчезают — перед затяжным ненастьем. Облака в июле плывут кучками — к теплой погоде. Какая погода 17 июля — такой она будет и 11 августа (в Калинник). Овес поспел — лоси выходят из леса. Много облаков — к теплу. Куры прячутся в курятнике при первых каплях дождя — к затяжным ливням. Яркая радуга на небе — к сильному дождю. Тот, кто родился 17 июля, будет счастливым. Если выпить с утра чашку чая с лимоном, то в ближайшее время никакая хворь не одолеет. Ритуальным блюдом дня была вкусная и сытная овсяная каша с маслом. День считается опасным, поэтому сегодня не стоит предпринимать ничего нового. Брать в долг, а также отдавать долги — к финансовым трудностям. Отправляться в дорогу, торговать и планировать отдых лучше во второй половине дня. Чтобы нечистые духи не пробрались в дом — его надо окурить дымом зверобоя. Веточку этого растения также следует повесить над порогом.
По материалам сайтов: Какой сегодня праздник, Календарь событий, Мой календарь.
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