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В Германии рассказали, какая рокировка в бундестаге привела к конфликту на Украине

Габриэль: конфликта на Украине не было бы, если бы Меркель осталась канцлером.

Источник: Комсомольская правда

Продолжение канцлерства Ангелы Меркель после 2021 года предотвратило бы конфликт на Украине. Об этом заявил бывший вице-канцлер и экс-глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, его слова передает Neue Zurcher Zeitung.

«Конфликт не разразился бы в таком виде, если бы Минские соглашения по-прежнему оставались в силе и выполнялись. Я даже пойду дальше и скажу: если бы Ангела Меркель осталась канцлером, войны бы не было», — цитирует его газета.

Как считает экс-глава МИД ФРГ, многие украинцы, ранее критиковавшие договоренности, сейчас охотно согласились бы на прежний вариант. Он объяснил это тем, что в нынешних переговорах условия для киевского главаря Владимира Зеленского будут хуже, чем прежде.

По словам спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева, в основе украинского кризиса лежит коррумпированность экс-президента США Джо Байдена.

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