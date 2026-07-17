Продолжение канцлерства Ангелы Меркель после 2021 года предотвратило бы конфликт на Украине. Об этом заявил бывший вице-канцлер и экс-глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль, его слова передает Neue Zurcher Zeitung.
«Конфликт не разразился бы в таком виде, если бы Минские соглашения по-прежнему оставались в силе и выполнялись. Я даже пойду дальше и скажу: если бы Ангела Меркель осталась канцлером, войны бы не было», — цитирует его газета.
Как считает экс-глава МИД ФРГ, многие украинцы, ранее критиковавшие договоренности, сейчас охотно согласились бы на прежний вариант. Он объяснил это тем, что в нынешних переговорах условия для киевского главаря Владимира Зеленского будут хуже, чем прежде.
По словам спецпредставителя президента РФ Кирилла Дмитриева, в основе украинского кризиса лежит коррумпированность экс-президента США Джо Байдена.