Правила написаны кровью: Спасатель — о роковой иллюзии, из-за которой россияне гибнут на SUP-бордах

«Создаётся иллюзия максимальной простоты. Кажется, что это самое элементарное водное средство, что ничего не надо уметь: взял и пошёл по воде. Но это не так», — предупреждает эксперт.
Специалист отметил, что на сапе, как и на любом туристическом плавсредстве, действует свод правил. Спасательный жилет, а в идеале — ещё и защитный шлем. Это ровно то же самое, что на байдарках, каяках или рафтах. Однако те виды спорта изначально ассоциируются с экстримом, поэтому туда массово не лезут. А сапы выстрелили как общедоступный и демократичный способ путешествовать по воде. Отсюда и родилась роковая иллюзия их полной безопасности и простоты. Это абсолютно неверно.
Когда человек оказывается на воде, правила безопасности, выработанные годами в других дисциплинах, подтверждены в первую очередь кровью — там тоже гибли люди. Именно поэтому появились шлемы и спасжилеты. А с сапами вышло как с самокатами: они появились внезапно, их много, они недорогие, и все радостно заскользили по водной глади. Но поскольку люди не подготовлены, они попросту не соблюдают технику безопасности.
«Сап — это надувная доска, вы вышли на ней на воду и воспринимаете это как отдых. Но только вы вышли не в пруду у берега, а, допустим, в реку с течением. Начинаете сплавляться. При этом чувствуете себя, будто на пляже. Спасательного жилета на вас, скорее всего, нет, шлем в жару вы точно не наденете. А если быть честными до конца, многие делают это ещё и в нетрезвом состоянии. Представьте, что вы сели в машину, не пристегнулись, не прошли ТО — и при этом ещё под градусом», — добавил собеседник Life.ru.
Люди тонут чаще всего на сапах. Весной или в начале лета на улице уже жара, а вода ещё ледяная. Вы стоите на сапе, случайно теряете равновесие и падаете. Вода холодная — мгновенно сводит руку, ногу, а то и грудную клетку. Весенние реки полны завалов после зимы. На байдарках такие препятствия обносят или пропиливают. Но сап — это максимально лёгкая конструкция. На ней вы не можете остановиться, прижаться к дереву или зафиксироваться. Вас просто понесёт течением. Неуправляемость в этой ситуации приводит к трагедии.
Дмитрий Алёшкин.
Инструктор по выживанию школы «Волчица».
Правительство Москвы утвердило новые правила пользования маломерными судами и порядок зон для водного отдыха. Где безопасно и законно кататься на сапах, лодках и заниматься вейкбордингом, какие ограничения действуют, какие штрафы возможны и где есть прокат в 2026 году — в материале Life.ru.
Больше материалов только для наших читателей — в разделе «Эксклюзивы» на Life.ru.