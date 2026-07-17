Правила написаны кровью: Спасатель — о роковой иллюзии, из-за которой россияне гибнут на SUP-бордах

«Сап — это надувная доска, вы вышли на ней на воду и воспринимаете это как отдых. Но только вы вышли не в пруду у берега, а, допустим, в реку с течением. Начинаете сплавляться. При этом чувствуете себя, будто на пляже. Спасательного жилета на вас, скорее всего, нет, шлем в жару вы точно не наденете. А если быть честными до конца, многие делают это ещё и в нетрезвом состоянии. Представьте, что вы сели в машину, не пристегнулись, не прошли ТО — и при этом ещё под градусом», — добавил собеседник Life.ru.