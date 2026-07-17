ФИФА начала разбирательство из-за баннера аргентинцев в полуфинале ЧМ

В ФИФА уточнили, что дисциплинарный комитет изучает материалы по итогам встречи и оценивает все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято решение о возможных дальнейших мерах в соответствии с действующим регламентом. При этом, по информации радиостанции Cope, никаких санкций до финального матча вводить не планируется, поэтому аргентинские футболисты смогут принять участие в решающей игре.