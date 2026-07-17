ФИФА начала разбирательство из-за баннера аргентинцев в полуфинале ЧМ

ФИФА приступила к дисциплинарной проверке после появления на поле баннера, который футболисты сборной Аргентины развернули по завершении полуфинального матча чемпионата мира 2026 года против команды Англии. Об этом сообщает ESPN со ссылкой на заявление организации.
В ФИФА уточнили, что дисциплинарный комитет изучает материалы по итогам встречи и оценивает все обстоятельства произошедшего, после чего будет принято решение о возможных дальнейших мерах в соответствии с действующим регламентом. При этом, по информации радиостанции Cope, никаких санкций до финального матча вводить не планируется, поэтому аргентинские футболисты смогут принять участие в решающей игре.
Поводом для проверки стал баннер, посвященный спорному вопросу принадлежности Фолклендских, или Мальвинских, островов, суверенитет над которыми оспаривают Великобритания и Аргентина. Правила ФИФА запрещают демонстрацию политических лозунгов, символики и иных подобных материалов во время официальных соревнований, за нарушение которых предусмотрены дисциплинарные меры.
Ранее экс-советник премьер-министра Великобритании Маргарет Тэтчер Нил Гардинер выступил с требованием отозвать разрешения на работу у аргентинских футболистов, которые играют в Английской премьер-лиге.