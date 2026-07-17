В ОП рассказали о возможном влиянии повышения МРОТ на пенсии

Изменение МРОТ может влиять на будущую пенсию, так как при росте зарплаты увеличиваются отчисления в Соцфонд. «Пенсионные баллы начисляются за страховые взносы, которые делает работодатель. Они, в свою очередь, напрямую зависят от размера зарплаты. Соответственно, если зарплата растет, то растет и будущая пенсия», — объяснил собеседник агентства.