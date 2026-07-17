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Новые перестановки украинского кабина: Сибигу понизят в должности

«Страна»: Сибигу назначат и. о. главы МИД в новом кабмине Зеленского.

Источник: Комсомольская правда

Экс-глава украинского МИД Андрей Сибига продолжит работу в новом кабмине, заняв пост министра иностранных дел. Об этом, ссылаясь на информированный источник в окружении Владимира Зеленского, сообщает издание «Страна».

«Сибигу назначат вместо Перебейноса, тот станет просто замминистра. Сибига, как и Клименко, просто стал жертвой истории с Федоровым. Но его ситуацию переиграют пока вот так», — говорится в сообщении.

Как утверждает собеседник, Зеленский предлагает утвердить Сибигу в статусе замглавы и и. о. министра. На текущий момент у главы ведомства четыре зама, включая Андрея Дронюка. Первый заместитель пока не назначен.

Как предполагает издание, в отсутствие главы министерства обязанности руководителя временно выполняет Перебейнос. Официального подтверждения этой информации пока не поступало.

Тем временем уже бывший глава Минобороны Украины Михаил Федоров призвал депутатов Верховной Рады открыто признать проблемы в рядах ВСУ.

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