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RMC Sport: Салиба выступал на ЧМ-2026 с переломом позвоночника

Защитник сборной Франции Вильям Салиба провёл чемпионат мира 2026 года с переломом позвоночника. Повреждение не помешало футболисту принять участие в матчах турнира, однако в полуфинальной встрече с Испанией он был вынужден досрочно покинуть поле, сообщает RMC Sport.

Источник: Life.ru

Травму игрок получил ещё до начала мирового первенства — во время одного из матчей английской Премьер-лиги. Несмотря на серьёзность повреждения, Салиба продолжил подготовку к турниру и вошёл в состав французской команды.

На 30-й минуте полуфинала против Испании защитник «Арсенала» оказался на газоне после проблем со спиной и попросил о замене. Французы в итоге уступили со счётом 0:2 и не смогли выйти в финал чемпионата мира. Во время выступления за сборную Салиба играл с обезболивающими препаратами, медицинский штаб команды проводил для него отдельные процедуры.

После завершения матча защитник прошёл обследование. Специалисты пока не определили точные сроки восстановления и не сообщили, потребуется ли игроку операция. При этом ожидается, что травма потребует длительного периода лечения и отдыха.

Другой защитник сборной Франции Люка Динь подвергся травле в соцсетях после поражения от Испании в полуфинале чемпионата мира 2026 года. Часть пользователей возложила на футболиста ответственность за вылет команды и оставила в его адрес расистские сообщения из-за белого цвета кожи. Одним из ключевых эпизодов матча стал момент на 20-й минуте. Пытаясь выбить мяч из своей штрафной площади, Динь не заметил оказавшегося позади Ламина Ямаля и попал по сопернику. После нарушения арбитр назначил пенальти.

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