RMC Sport: Салиба выступал на ЧМ-2026 с переломом позвоночника

Другой защитник сборной Франции Люка Динь подвергся травле в соцсетях после поражения от Испании в полуфинале чемпионата мира 2026 года. Часть пользователей возложила на футболиста ответственность за вылет команды и оставила в его адрес расистские сообщения из-за белого цвета кожи. Одним из ключевых эпизодов матча стал момент на 20-й минуте. Пытаясь выбить мяч из своей штрафной площади, Динь не заметил оказавшегося позади Ламина Ямаля и попал по сопернику. После нарушения арбитр назначил пенальти.