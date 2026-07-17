Компост летом: как готовить в жару и все лайфхаки для быстрого созревания

Горячий компост — простой и распространённый вариант. Нужно сформировать объёмную кучу (от 1,5 куб. м), следить за балансом углеродных и азотных компонентов, поддерживать нужную влажность и перемешивать массу примерно раз в пять дней. Если всё делать правильно, компост будет готов через 1−2 месяца. Горячий ящик — это термоизолированный контейнер для компостирования. Он удерживает высокую температуру внутри даже при перепадах погоды. Цена такого ящика — от 8 до 35 тысяч рублей. Это разовые вложения: за счёт скорости приготовления и качества компоста устройство со временем окупается. Барабанный компостер — наиболее технологичное решение. Благодаря вращению перемешивание занимает минимум времени: достаточно сделать 5−10 оборотов ручки. Так обеспечивается равномерная аэрация и стабильное разложение органики. Компост созревает за 30−45 дней. Стоимость барабанов — от 15 до 60 тысяч рублей; такой вариант подойдёт тем, кто хочет экономить время и получать результат с минимальными усилиями.