Компост летом: как готовить в жару и все лайфхаки для быстрого созревания

Летом компост готовится в 2−3 раза быстрее, чем весной или осенью. Рассказываем, как использовать жару на пользу участку, какие ошибки приводят к запахам и личинкам и как получить то, что нужно, за месяц вместо полугода.
Почему летний компост готовится быстрее.
Обычный компост созревает минимум за полгода, но летом его можно добыть намного быстрее. В жару активно работают термофильные бактерии: при температуре внутри кучи 55−65 °C разложение идёт в разы быстрее, чем в осеннее и зимнее время года, а заодно погибают семена сорняков и многие патогены. Также большой плюс готовить компост летом — это много сырья для него (скошенной травы, ботвы, кухонных отходов).
Главное — не дать куче пересохнуть и обеспечить доступ кислорода: без этого вместо компостирования начнётся гниение с неприятным запахом. Оптимальный объём для «горячего» компостирования — не меньше 1 м³: в маленькой куче сложно удержать нужную температуру.
Как готовить компост в жару: пошаговая инструкция.
Пошаговая инструкция для приготовления хорошего компоста летом. Делайте всё согласно плану, и через 30 дней у вас будет отличное удобрение для ваших грядок!
Правильно подобранное место.
Выберите место в полутени или тени, а не под прямыми солнечными лучами, так вы будет легче поддерживать стабильную влажность и куча не высохнет.
Дренажный слой.
Дренажный слой должен быть не менее 10−15 см. Состоит он из грубых материалов, таких как ветки, солома, щепа и т.п. Этот слой нужен для притока воздуха снизу кучи.
Чередование слоёв.
Для компоста самое главное — это углерод и азот. Углерод мы добываем из «коричневых слоёв» — веток, сухих листьев, соломы, опилок, а азот — из «зелёных слоёв» (скошенная трава, очистки, ботва). Каждый слой должен быть по 10−15 см. Не утрамбовывайте слои, между ними должен быть воздух.
Измельчите большие ветки и стебли. Чем меньше частицы в слоях, тем больше площадь контакта для бактерий.
Добавьте источник бактерий посередине кучи между слоями — тонкий слой (2−3 см) огородной земли или готового/полуготового компоста, в таком слое уже есть полезные микроорганизмы для вашего удобрения.
Оптимальное соотношение слоёв — примерно одна часть «зелёных» на три части «коричневых» по объёму. Так воздух и влага внутри кучи будут распределяться равномерно.
Контроль влажности.
При укладывании вы должны увлажнить каждый слой: он должен быть как отжатая губка.
В жару компостная масса быстро теряет влагу. Чтобы контролировать уровень влажности, сожмите немного массы в кулаке: должно выделиться несколько капель, но вода не должна стекать потоком. Оптимальный показатель влажности — 50−60%.
При жаркой погоде рекомендуется поливать компост каждые 3−5 дней. Если масса пересохла, добавьте «коричневые» компоненты (например, сухие листья, солому или измельчённый картон) и тщательно перемешайте.
Важно не допускать избытка влаги: лишняя вода вытесняет кислород, из‑за чего могут начаться гнилостные процессы — они сопровождаются неприятным запахом.
Аэрация.
При недостатке кислорода в компосте запускаются анаэробные процессы — это один из тех моментов из-за которых появляется гнилостный запах. Чтобы этого не допустить, важно сохранять рыхлую структуру массы.
Регулярно перемешивайте компост — оптимально раз в 5−7 дней. Используйте вилы, чтобы перекинуть материал: так воздух проникнет в центр и нижние слои кучи. Если ворошить неудобно из‑за особенностей конструкции, обеспечьте аэрацию другим способом — протыкайте массу длинным аэратором либо толстой палкой.
Накройте кучу.
После закладки компостной массы её рекомендуется укрыть — для этого подойдут плотная ткань, перфорированная плёнка либо тёмный спанбонд. Такое укрытие помогает поддерживать оптимальный микроклимат: сохраняет тепло и влагу внутри кучи, одновременно защищая её от пересыхания под солнцем и от избыточных осадков.
Какой материал добавлять летом — и чего избегать.
Не каждый материал подойдёт для хорошего компоста. Вот список того, что можно, а что категорически нельзя добавлять в кучу.
Подходящие материалы:
сухие листья, солома, измельчённые ветки; не слёёживалась);овощные и фруктовые очистки, кофейная гуща, чайная заварка;сухие листья, солома, измельченные ветки;неглянцевый картон и бумага (в измельчённом виде);яичная скорлупа, древесная зола в небольших количествах;свежий навоз или птичий помёт (умеренно — они сильно разогревают кучу).
Неподходящие материалы:
мясо, рыба, кости, молочные продукты — они гниют, пахнут и привлекают вредителей;больные растения и ботва с признаками грибка — патогены могут сохраниться;многолетние сорняки с созревшими семенами — часть семян выживает даже при высокой температуре;жир, масло, хлеб, цитрусовые в больших объёмах — они нарушают баланс и замедляют процесс;пластик, стекло, окрашенная или ламинированная бумага.
Проблемы летнего компоста: запах, плесень, мухи — как решить.
Летом с компостом действительно часто возникают сложности: появляется неприятный запах, на поверхности разрастается плесень, а над кучей роятся мухи. Вот несколько практичных советов для того, чтобы решить эти проблемы:
Неприятный запах аммиака.
Причина — слишком много «зелёных» материалов. Добавьте «коричневые» (солома, сухие листья, картон) и перемешайте.
Гнилостный, тухлый запах.
Это признак анаэробного разложения из‑за нехватки воздуха. Перемешайте кучу и при необходимости добавьте рыхлые материалы.
Плесень.
В умеренных количествах она нормальна, но если её становится много, проверьте влажность: скорее всего, куча слишком мокрая. Добавьте сухие «коричневые» компоненты и усильте аэрацию.
Мухи и личинки.
Чаще всего их привлекают влажные пищевые отходы. Присыпьте каждый слой кухонных остатков землёй или сухими материалами, держите верх накрытым. Если мух много, уменьшите долю влажных отходов и чаще ворошите кучу.
Пересыхание.
В жару компост быстро теряет влагу. Поливайте его раз в 3−5 дней, лучше дождевой или отстоянной водой без хлора.
Лайфхаки: как ускорить созревание компоста до месяца.
Если вам нужно получить удобрение в ближайшее время, то есть несколько лайфхаков для ускорения созревания компоста.
Измельчайте материалы.
Чем мельче фракция, тем больше площадь контакта с микроорганизмами и тем быстрее идёт разложение.
Используйте биоактиваторы.
Препараты с эффективными микроорганизмами ускоряют процесс в 1,5−2 раза.
Поддерживайте температуру 55−65 °C.
Если температура падает, перемешайте кучу: это вернёт активность бактериям.
Добавляйте «закваску» при закладке.
Лопата готового компоста или ведро садовой земли заметно ускоряют старт.
Держите объём не менее 1 м³.
Маленькая куча не прогревается до нужных температур и дольше остаётся «холодной».
Также есть несколько способов для быстрого получения компоста, которые отличаются бюджетом, удобством и сложностью приготовления:
Горячий компост — простой и распространённый вариант. Нужно сформировать объёмную кучу (от 1,5 куб. м), следить за балансом углеродных и азотных компонентов, поддерживать нужную влажность и перемешивать массу примерно раз в пять дней. Если всё делать правильно, компост будет готов через 1−2 месяца. Горячий ящик — это термоизолированный контейнер для компостирования. Он удерживает высокую температуру внутри даже при перепадах погоды. Цена такого ящика — от 8 до 35 тысяч рублей. Это разовые вложения: за счёт скорости приготовления и качества компоста устройство со временем окупается. Барабанный компостер — наиболее технологичное решение. Благодаря вращению перемешивание занимает минимум времени: достаточно сделать 5−10 оборотов ручки. Так обеспечивается равномерная аэрация и стабильное разложение органики. Компост созревает за 30−45 дней. Стоимость барабанов — от 15 до 60 тысяч рублей; такой вариант подойдёт тем, кто хочет экономить время и получать результат с минимальными усилиями.
Отдельно выделяют вермикомпостирование — переработку отходов с помощью дождевых червей. В результате получается биогумус высокого качества. По скорости этот метод сопоставим не с самыми быстрыми технологиями: на переработку уходит 2−3 месяца. Стартовый комплект (вермикомпостер) стоит от 5 до 25 тысяч рублей.
Когда компост готов и как его использовать.
Как понять, что компост готов? Есть несколько верных признаков:
он тёмно‑коричневого цвета и рассыпчатый;пахнет свежей землёй, а не гнилью или аммиаком;в нём не видно узнаваемых остатков;его температура сравнялась с окружающей средой.
Использовать компост можно:
под перекопку грядок — 5−10 кг на 1 м²;в лунки при посадке — по 1−2 горсти;как мульчу слоем 3−5 см;для приготовления компостного чая (настоя) для подкормки.
Частые вопросы про летний компост.
Сколько времени зреет компост летом?
При правильной технологии и регулярном ворошении — от 4 до 8 недель. В «холодном» режиме без активного контроля может занять несколько месяцев.
Нужно ли поливать компостную кучу?
Да, особенно в жару. Влажность должна быть как у отжатой губки. Поливайте раз в 3−5 дней.
Можно ли класть в компост цитрусовые?
В небольших количествах можно, но в больших объёмах они закисляют массу и замедляют разложение.
Привлекает ли компост вредителей?
Если соблюдать правила (баланс материалов, укрытие, аэрация), риск минимален. Мух и грызунов чаще всего привлекают мясные и молочные отходы — их в компост класть нельзя.
Как понять, что температура в куче правильная?
Идеально — 55−65 °C. Если есть длинный компостный термометр — измеряйте. Если нет, попробуйте держать руку внутри кучи: должно быть горячо, но не обжигающе. Если куча холодная, значит, процесс замедлился — нужно перелопатить и при необходимости добавить «зелёных» компонентов.