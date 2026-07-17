Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нью-Йорк окутал смог от лесных пожаров в Канаде

Видимость сократилась с нескольких километров до сотен метров.

НЬЮ-ЙОРК, 17 июля. /ТАСС/. Плотный смог от лесных пожаров в Канаде окутал Нью-Йорк, передает корреспондент ТАСС.

Дым добрался до мегаполиса еще в среду и сгустился в четверг вечером. Видимость сократилась с нескольких километров до сотен метров, в воздухе ощущается запах гари.

Согласно данным профильного сайта IQAir, индекс качества воздуха в Нью-Йорке, который в среду достигал 179, составляет 208, что соответствует оценке «очень вредно для здоровья».

Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул ранее предупредила, что сочетание дыма пожаров и жаркой погоды негативно скажется на качестве воздуха в штате. Местным жителям рекомендовано ответственно относиться к неблагоприятным погодным условиям и внимательно следить за своим самочувствием.

По данным канадских властей, на территории страны зарегистрировано более 800 лесных пожаров, около 100 пока не удается взять под контроль.

Узнать больше по теме
Канада: вторая по величине страна мира, где зимы почти такие же суровые, как в России
Канада — одно из крупнейших государств мира и важный участник международной политики, экономики и военных союзов. Эта страна занимает огромную часть Северной Америки и обладает богатыми природными ресурсами, развитой экономикой и устойчивой политической системой. В этом материале рассказываем, где находится Канада на карте мира, какое там политическое устройство и какие у страны отношения с США.
Читать дальше