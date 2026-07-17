Нью-Йорк окутал смог от лесных пожаров в Канаде

НЬЮ-ЙОРК, 17 июля. /ТАСС/. Плотный смог от лесных пожаров в Канаде окутал Нью-Йорк, передает корреспондент ТАСС.
Дым добрался до мегаполиса еще в среду и сгустился в четверг вечером. Видимость сократилась с нескольких километров до сотен метров, в воздухе ощущается запах гари.
Согласно данным профильного сайта IQAir, индекс качества воздуха в Нью-Йорке, который в среду достигал 179, составляет 208, что соответствует оценке «очень вредно для здоровья».
Губернатор Нью-Йорка Кэти Хокул ранее предупредила, что сочетание дыма пожаров и жаркой погоды негативно скажется на качестве воздуха в штате. Местным жителям рекомендовано ответственно относиться к неблагоприятным погодным условиям и внимательно следить за своим самочувствием.
По данным канадских властей, на территории страны зарегистрировано более 800 лесных пожаров, около 100 пока не удается взять под контроль.