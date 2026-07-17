В ГД призвали давать пять дней оплачиваемого отпуска отцам новорожденных

МОСКВА, 17 июля. /ТАСС/. Отцам новорожденных необходимо предоставлять пять дней оплачиваемого отпуска. Об этом ТАСС заявил лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов.
«Жена легла в роддом, прошли роды, она еще 2−3 дня с младенцем находится в роддоме. Но нужно подготовиться: сделать покупки, приготовить кроватку маленькому. Было бы правильно, если бы отцу давали оплачиваемый отпуск в пять дней», — сказал депутат.
Миронов отметил, что партия «Справедливая Россия» предлагала предоставить отцам право на 14 дней оплачиваемого отпуска в течение трех месяцев с рождения малыша. «Мы будем добиваться, вносить новые предложения», — подчеркнул парламентарий.
Согласно ТК РФ, работнику по его желанию предоставляется пять дней неоплачиваемого отпуска в случае рождения ребенка, регистрации брака и смерти близких родственников.