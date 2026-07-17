В ГД призвали давать пять дней оплачиваемого отпуска отцам новорожденных

«Жена легла в роддом, прошли роды, она еще 2−3 дня с младенцем находится в роддоме. Но нужно подготовиться: сделать покупки, приготовить кроватку маленькому. Было бы правильно, если бы отцу давали оплачиваемый отпуск в пять дней», — сказал депутат.