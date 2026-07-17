Синоптик Леус: Ночь на 17 июля может стать самой холодной в Москве с начала лета

Ночь с 16 на 17 июля, по прогнозам, может оказаться самой холодной в столице с начала лета. Температура в столице опустится до плюс 8−10 градусов, а в Подмосковье — до плюс 5−10 градусов. Об этом сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус.