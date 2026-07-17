Жители Сиэтла взбудоражены необычным соседством: их удивляет енот-мутант

Жители Сиэтла обсуждают необычного енота-мутанта Джимоти, который стал местной знаменитостью. Об этом пишет New York Post.
Из-за редкой генетической аномалии, синдрома короткого позвоночника, зверек кажется приземистым и выглядит весьма необычно.
Так, появление необычного зверька у жилых домов вызвало настоящий ажиотаж среди горожан. Те, кому посчастливилось с столкнуться с редким енотом, выкладывают кадры в Интернет и набирают миллионы просмотров.
«В честь нашей 13-й годовщины нас почтил своим присутствием енот Джимоти с синдромом короткого позвоночника. Слава Джимоти», — написал один из местных жителей в соцсетях.
Фанаты необычного енота настаивают на его защите «чего бы это ни стоило». Однако специалисты еще не поставили зверьку окончательный диагноз.
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