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Жители Сиэтла взбудоражены необычным соседством: их удивляет енот-мутант

NYP: енот Джимоти с редкой аномалией позвоночника стал знаменитостью в США.

Источник: Комсомольская правда

Жители Сиэтла обсуждают необычного енота-мутанта Джимоти, который стал местной знаменитостью. Об этом пишет New York Post.

Из-за редкой генетической аномалии, синдрома короткого позвоночника, зверек кажется приземистым и выглядит весьма необычно.

Так, появление необычного зверька у жилых домов вызвало настоящий ажиотаж среди горожан. Те, кому посчастливилось с столкнуться с редким енотом, выкладывают кадры в Интернет и набирают миллионы просмотров.

«В честь нашей 13-й годовщины нас почтил своим присутствием енот Джимоти с синдромом короткого позвоночника. Слава Джимоти», — написал один из местных жителей в соцсетях.

Фанаты необычного енота настаивают на его защите «чего бы это ни стоило». Однако специалисты еще не поставили зверьку окончательный диагноз.

Ранее в США собака нечаянно включила тостер, спровоцировав пожар, который унес жизни остальных животных в доме.

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