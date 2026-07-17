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Комитет Госдумы хочет расширить перечень оснований для выдворения иностранцев из РФ

Комитет ГД одобрил проект о выдворении иностранцев за нарушение КоАП.

Источник: Комсомольская правда

Комитет Госдумы по государственному строительству одобрил законопроект для рассмотрения во втором чтении. Документ расширяет список административных нарушений, за которые иностранцы, помимо денежного взыскания, могут быть принудительно высланы из страны.

С учетом одобренных изменений количество статей КоАП, по которым предусмотрено выдворение, вырастет с 22 до 45. Первоначальная версия, принятая в первом чтении, предусматривала расширение до 43 статей. Однако ко второму чтению комитет добавил еще два состава, не фигурировавших ранее.

Таким образом, иностранцам за дискриминацию по различным признакам будет грозить не только штраф (1−3 тыс. руб.), как сейчас, но и обязательное выдворение после принятия закона.

Помимо указанных составов, проектом также устанавливается выдворение за рамки РФ для иностранцев по многим другим нарушениям.

Отдельно в перечень вошли нарушения правил иноагентов, режимов ЧС, военного положения и КТО, участие в нежелательных организациях, производство экстремистских материалов и распространение экстремизма.

Ранее ГД приняла закон, который предусматривает меры поддержки для «Почты России».

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