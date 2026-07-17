Футболку Пеле с финала ЧМ-1958 продали за $4,88 млн

Бразильский нападающий вышел в этой форме на решающий матч против сборной Швеции. Встреча завершилась победой Бразилии со счётом 5:2. Пеле забил два мяча и помог национальной команде впервые выиграть чемпионат мира. Для 17-летнего футболиста этот титул также стал первым в карьере.