Поиск Яндекса
Ричмонд
+34°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Военнослужащие США высадились на борт танкера в Оманском заливе для досмотра

Американские морпехи досматривают нефтяной танкер в Оманском заливе.

Источник: Комсомольская правда

Морские пехотинцы США высадились на борт находящегося в Оманском заливе нефтяного танкера и проводят досмотр судна, информирует Центральное командование ВС США (CENTCOM).

«Морпехи из 11-го экспедиционного отряда морской пехоты США высадились для досмотра на танкер Wen Yao в Оманском заливе», — сказано в релизе, который ведомство опубликовало в социальной сети Х.

Напомним, американская армия возобновила бомбёжки иранских территорий 15 июля 2026 года. При этом США планировали возобновить морскую блокаду не только акватории, но и всех иранских портов.

Позже стало известно, что США задействовали более 20 кораблей для возобновления морской блокады Ирана.

Тем временем госкомпания эмирата Дубай DP World намерена возвести новый порт и контейнерный терминал на восточном побережье Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), чтобы обойти Ормузский пролив на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше