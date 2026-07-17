Военнослужащие США высадились на борт танкера в Оманском заливе для досмотра

Морские пехотинцы США высадились на борт находящегося в Оманском заливе нефтяного танкера и проводят досмотр судна, информирует Центральное командование ВС США (CENTCOM).
«Морпехи из 11-го экспедиционного отряда морской пехоты США высадились для досмотра на танкер Wen Yao в Оманском заливе», — сказано в релизе, который ведомство опубликовало в социальной сети Х.
Напомним, американская армия возобновила бомбёжки иранских территорий 15 июля 2026 года. При этом США планировали возобновить морскую блокаду не только акватории, но и всех иранских портов.
Позже стало известно, что США задействовали более 20 кораблей для возобновления морской блокады Ирана.
Тем временем госкомпания эмирата Дубай DP World намерена возвести новый порт и контейнерный терминал на восточном побережье Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ), чтобы обойти Ормузский пролив на фоне эскалации конфликта на Ближнем Востоке.