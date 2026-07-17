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Жена казанского стрелка Галявиева опровергла слухи о принудительном лечении

Супруга пожизненно осужденного Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии в 2021 году, опровергла сообщения о намерении родственников отправить ее на принудительное лечение из-за брака. Об этом она рассказала в четверг, 16 июля, «Известиям».

Супруга пожизненно осужденного Ильназа Галявиева, устроившего стрельбу в казанской гимназии в 2021 году, опровергла сообщения о намерении родственников отправить ее на принудительное лечение из-за брака. Об этом она рассказала в четверг, 16 июля, «Известиям».

Ранее СМИ писали, что 30 июня Галявиев заключил брак с 18-летней жительницей Татарстана Дианой, а близкие девушки якобы не приняли ее решение и задумались о помещении в психиатрическую больницу.

— Абсолютно дезинформация, то есть никакая [не] психиатрическая больница, вот это всё дезинформация, — сообщила Диана.

При этом она не стала рассказывать, что подтолкнуло ее к заключению брака, и добавила, что пока не намерена давать комментарии, пока все не устаканится, говорится в сообщении.

По словам девушки, впервые она увидела Галявиева несколько лет назад в новостях, тогда еще 14-летняя школьница решила написать ему письмо, после чего между ними завязалось общение.

Уже 13 апреля 2023 года Верховный суд Татарстана приговорил Галявиева к пожизненному лишению свободы. Таким образом завершилась история, длившаяся почти два года. Что известно об этом деле — в материале «Вечерней Москвы».

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