Госдеп: Сербия присоединилась к «Соглашениям Артемиды» об освоении космоса

«Соглашения Артемиды», названные в честь американской лунной программы, представляют собой несколько двусторонних договоров между США и другими странами. За основу в значительной степени взяты принципы Договора по космосу 1967 года. В мае 2020 года NASA изложило основные принципы, на которых они будут строиться: положения о добыче ресурсов на Луне и идею создания так называемых зон безопасности, которые должны предотвратить «вредоносное вмешательство». Россия и Китай не присоединялись к данным соглашениям.