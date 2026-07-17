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Госдеп: Сербия присоединилась к «Соглашениям Артемиды» об освоении космоса

В американском внешнеполитическом ведомстве отметили, что этот шаг ознаменовал новый этап в отношениях Вашингтона и Белграда.

ВАШИНГТОН, 17 июля. /ТАСС/. Сербия присоединилась к реализуемым США «Соглашениям Артемиды» по освоению Луны. Об этом говорится в заявлении, распространенном в 16 июля Госдепартаментом.

Как следует из документа, «Сербия стала 69-й страной, подписавшей “Соглашения Артемиды”, подтвердив приверженность мирному освоению и использованию космоса». Соответствующие документы подписал в Вашингтоне глава сербского МИД Марко Джурич.

Как полагают в американском внешнеполитическом ведомстве, этот шаг говорит о том, что в отношениях двух стран наступил «новый, ориентированный на будущее этап», а также об «общей приверженности совместному построению более безопасного и процветающего будущего».

«Соглашения Артемиды», названные в честь американской лунной программы, представляют собой несколько двусторонних договоров между США и другими странами. За основу в значительной степени взяты принципы Договора по космосу 1967 года. В мае 2020 года NASA изложило основные принципы, на которых они будут строиться: положения о добыче ресурсов на Луне и идею создания так называемых зон безопасности, которые должны предотвратить «вредоносное вмешательство». Россия и Китай не присоединялись к данным соглашениям.

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