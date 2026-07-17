Трамп продаст трейдерам доступ к постам в своей соцсети

Напомним, социальная сеть Truth Social была создана в 2022 году как альтернатива крупным американским цифровым платформам. Решение о разработке собственной соцсети последовало после блокировки аккаунтов Трампа в Twitter (ныне X) и Meta* (признана экстремистской организацией, её деятельность запрещена на территории Российской Федерации.) Инцидент произошел вскоре после событий января 2021 года у здания Капитолия.