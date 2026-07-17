Титан вместо гипса: врачи Артёма собрали ногу подростка после ДТП на мопеде

В начале мая 14-летний житель Артёма попал в ДТП: управляя мопедом без водительского удостоверения, он столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии подросток получил тяжёлую травму — закрытый перелом бедренной кости со смещением. Мальчика экстренно доставили в Артёмовскую городскую больницу, сообщила пресс-служба Минздрава Приморья.