Титан вместо гипса: врачи Артёма собрали ногу подростка после ДТП на мопеде

В начале мая 14-летний житель Артёма попал в ДТП: управляя мопедом без водительского удостоверения, он столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии подросток получил тяжёлую травму — закрытый перелом бедренной кости со смещением. Мальчика экстренно доставили в Артёмовскую городскую больницу, сообщила пресс-служба Минздрава Приморья.
«Для восстановления функции конечности специалисты выполнили сложную операцию — остеосинтез с использованием титановой пластины», — говорится в сообщении.
После стационарного лечения мальчик выписан домой, но ему предстоит длительная реабилитация.
Напомним, что врачи Находкинской городской больницы провели успешную операцию подростку, получившему тяжёлую травму шейного отдела позвоночника в результате ДТП.