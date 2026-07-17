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Титан вместо гипса: врачи Артёма собрали ногу подростка после ДТП на мопеде

14-летний мальчик получил перелом бедра и прошёл сложную операцию.

Источник: PrimaMedia.ru

В начале мая 14-летний житель Артёма попал в ДТП: управляя мопедом без водительского удостоверения, он столкнулся с легковым автомобилем. В результате аварии подросток получил тяжёлую травму — закрытый перелом бедренной кости со смещением. Мальчика экстренно доставили в Артёмовскую городскую больницу, сообщила пресс-служба Минздрава Приморья.

«Для восстановления функции конечности специалисты выполнили сложную операцию — остеосинтез с использованием титановой пластины», — говорится в сообщении.

После стационарного лечения мальчик выписан домой, но ему предстоит длительная реабилитация.

Напомним, что врачи Находкинской городской больницы провели успешную операцию подростку, получившему тяжёлую травму шейного отдела позвоночника в результате ДТП.