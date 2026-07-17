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Президент Аргентины не поедет на финал ЧМ-2026

Президент Аргентины Хавьер Милей не поедет на финальный матч чемпионата мира по футболу в США. По его словам, он предпочел продолжить просмотр чемпионата дома.

Президент Аргентины Хавьер Милей не поедет на финальный матч чемпионата мира по футболу в США. По его словам, он предпочел продолжить просмотр чемпионата дома.

В эфире радиостанции El Observador господин Милей сообщил, что «ни при каких обстоятельствах» не нарушит свой счастливый ритуал — смотреть матчи чемпионата мира в президентской резиденции.

Он также поделился еще одной приметой: надевать плотную куртку аргентинской нефтяной компании YPF на каждую игру. «Так как было холодно, а отопление я не включаю, я надел куртку нефтяной компании, в которой в день игры со Швейцарией мне было очень тепло. Когда я ее снял, нам забили гол. Тогда я надел ее обратно и с тех пор больше не снимал», — сказал президент Аргентины (цитата по AFP). Игра со Швейцарией закончилась со счетом 3:1 в пользу Аргентины.

15 июля Аргентина в полуфинале ЧМ по футболу обыграла Англию со счетом 2:1. В финале сборная сыграет с командой Испании. Ожидается, что матч 19 июля в Нью-Джерси посетят король Испании Филипп VI, а также президент США Дональд Трамп.

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