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Енот-мутант Джимоти стал местной знаменитостью в Сиэтле

Енот-мутант с аномалией позвоночника шокировал жителей Сиэтла.

Источник: Аргументы и факты

Енот-мутант с аномалией позвоночника, получивший прозвище Джимоти, стал объектом внимания жителей американского города Сиэтла, сообщает New York Post.

Горожане поражены появлением необычного животного в окрестностях и активно делятся фотографиями встреч с ним в социальных сетях, набирая значительное количество просмотров.

В настоящее время точный диагноз Джимоти еще не установлен.

Поклонники необычного енота активно выступают за его защиту, подчеркивая необходимость обеспечить безопасность животного.

Ранее также сообщалось, что в Греции власти платят рыбакам за выловленную рыбу с зубами, как у человека.