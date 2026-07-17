Енот-мутант Джимоти стал местной знаменитостью в Сиэтле

Енот-мутант с аномалией позвоночника, получивший прозвище Джимоти, стал объектом внимания жителей американского города Сиэтла, сообщает New York Post.
Горожане поражены появлением необычного животного в окрестностях и активно делятся фотографиями встреч с ним в социальных сетях, набирая значительное количество просмотров.
В настоящее время точный диагноз Джимоти еще не установлен.
Поклонники необычного енота активно выступают за его защиту, подчеркивая необходимость обеспечить безопасность животного.
Ранее также сообщалось, что в Греции власти платят рыбакам за выловленную рыбу с зубами, как у человека.