Хабаровск станет столицей дальневосточного кино в сентябре

С 30 сентября по 2 октября в Хабаровске пройдет III Дальневосточная кинопремия. Национальная профессиональная награда учреждена в 2024 году по инициативе Минвостокразвития и Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики. Ее цель — поддержка фильмов, созданных в ДФО или посвященных региону. В этом году в программе впервые появилась номинация «Лучший фильм об Арктике и Крайнем Севере». В рамках премии пройдут конкурсная, деловая и образовательная программы, локейшн-туры по Хабаровскому краю и церемония вручения наград с участием ведущих представителей киноиндустрии. Заявки принимаются до 22 августа. Победителей определят в номинациях: «Лучший полнометражный игровой, документальный, анимационный фильм или сериал», «Лучшая режиссерская работа», «Лучший сценарий», «Лучший дебют», «Лучший короткометражный фильм», «За вклад в развитие киноиндустрии Дальнего Востока», «Лучший фильм об Арктике и Крайнем Севере». В Хабаровском крае развивается киноинфраструктура: работают анимационные студии «Мечталет» и «Зеленые камнеежки», ежегодно проходит фестиваль «Анимур», возрождается Дальневосточная киностудия. В 2025 году открыт филиал ВГИКа. Проведение премии, по оценке организаторов, укрепит статус региона как одного из центров креативных индустрий Дальнего Востока.