В Хабаровском крае 17 июля ожидаются сильные дожди

В центральных районах местами пройдёт кратковременный дождь, в Советско Гаванском и Ванинском МО осадков не предвидится. Ночью температура — от одиннадцати до восемнадцати градусов, днём — от двадцати до двадцати восьми градусов. Ветер юго западный 2−14 м/с. В северных районах местами прогнозируют небольшой или сильный дождь. В Охотском МО ночью — очень сильный дождь, днём — местами сильный. Температурный диапазон: ночью — от восьми до восемнадцати градусов, днём — от одиннадцати до двадцати восьми градусов. Ветер разных направлений 2−14 м/с; ночью на побережье — усиление до 17−22 м/с.